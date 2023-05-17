«На танке из укрытия - под прицельный огонь»: сибиряк погиб на СВО, защищая Запорожскую АЭС

Николай получал огромное удовольствие, когда постигал военную науку. Фото: из личного архива героев публикации

- Коля учился еще в 8 классе, когда сообщил нам с мужем, что он хочет стать военнослужащим, - рассказывает мать Николая Шумицкого, Светлана. Ее сыну было только 27 лет, когда он погиб.

– Это было для нас удивительно, ведь в семье никогда не было представителей этой профессии. Муж даже пытался запретить Коле связывать свою жизнь с армией, - продолжает мать. - Но сын был непреклонен. О другом и говорить отказывался.

Не боялся принимать решения

Вопреки запрету отца, старшеклассник начал готовиться к поступлению в военное училище: занимался спортом, проходил медкомиссию, брал дополнительные уроки у репетиторов для сдачи ЕГЭ. В конце концов, видя старания сына, родители приняли его выбор. В 2013 году сибиряк поступил в Казанское высшее Краснознаменное училище.

Вопреки запрету отца, старшеклассник начал готовиться к поступлению в военное училище. Фото: из личного архива героев публикации

- Учеба давалась ему легко, он был отличником. Коля получал огромное удовольствие, когда постигал военную науку, - рассказывает Светлана. – И даже генерал, начальник училища, ему, единственному из выпускников, подарил за особые услуги бронзовую статуэтку в виде танкиста. За время учебы сын очень сильно изменился. Стал более серьезным, ответственным, не боялся принимать решения!

Успехи у молодого человека были и на личном фронте. Еще во время учебы Николай познакомился в социальных сетях с Ксенией, студенткой Санкт-Петербургского университета. Оказалось, что она тоже родом из Иркутска. Отношения у молодых людей развивались стремительно. Вскоре, получив диплом, девушка переехала в Казань, поближе к любимому. Еще через время сибиряк понял, что Ксюша именно та самая, с кем он хочет связать свою жизнь. В июле 2017 года пара отправилась в ЗАГС. Торжество решили отметить на малой родине.

Мужчина участвовал в боевых операциях, часто бывал на учениях. Фото: из личного архива героев публикации

Через год Николая по распределению отправили в Чеченскую республику. Супруга последовала за ним. Мужчина участвовал в боевых операциях, часто бывал на учениях. Накануне Дня Защитника Отечества сибиряк отпраздновал свой 27-ой день рождения, а уже 24 февраля, в числе первых, отправился на защиту Донбасса.

Ушел на СВО в числе первых

- Когда я узнала, что сын принимает участие в спецоперации, я, конечно же, очень сильно переживала. Но Коля успокаивал нас, говорил, что все будет хорошо. Он не мог поступить по-другому, это был его долг, - рассказывает Светлана Шумицкая. – 2 марта он отправил мужу сообщение с чужого телефона. Написал, что он жив и здоров. А 4 марта его уже не стало…

Главной задачей российских военнослужащих было не допустить, чтобы противники захватили АЭС. Фото: из личного архива героев публикации

В тот день командир танковой роты, старший лейтенант Николай Шумицкий вместе со своим экипажем занял оборону на Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Главной задачей российских военнослужащих было не допустить, чтобы противники захватили АЭС. В это же время диверсионная группа сил ВСУ попыталась попасть на важный стратегический объект. Николай выдвинулся в танке из укрытия под прицельным огнем противника. Вражеский снаряд попал в башню его танка. Мужчина мгновенно скончался от ранения в шею.

- Нам позвонила невестка и сказала, что Коли больше нет… Она узнала эту информацию от его руководства, - рассказывает Светлана. – Конечно, в первые секунды у меня был шок. Потом затеплилась надежда: «Может, ошиблись? И это все-таки не он?». Но нет, это была не ошибка…

За проявленное мужество и решительность старшего лейтенанта Николая Шумицкого представили к награждению ордена «Мужества». Фото: из личного архива героев публикации

За проявленное мужество и решительность старшего лейтенанта Николая Шумицкого представили к награждению ордена «Мужества». В начале мая, на фасаде школы №21 Иркутска, в которой учился боец, открыли мемориальную доску в его честь.

- Прошло уже больше года со дня смерти нашего сына. Но мы до сих пор не смирились с утратой, - рассказывает Светлана. - Конечно, мы гордимся его поступком, но все еще переживаем горечь потери.

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