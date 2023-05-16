«Коля, ребенок тонет!»: крановщик из Братска по доскам дополз до ребенка, провалившегося под лед

Николай и представить не мог, что чистая случайность спасет жизнь ребенку. Фото: личный архив Николая Югова.

В тот день 7 мая 23-летний крановщик из Братска Николай Юдин с женой и двумя маленькими детьми поехали отдыхать на природу. Уже успели прилично отъехать от дома, как глава семейства вспомнил о забытом в гараже барбекю. Делать нечего, пришлось возвращаться. Николай и представить не мог, что эта случайность спасет жизнь ребенку. О том, как спасал школьника, Николай Юдин рассказал КП-Иркутск.

Коля, там ребенок тонет!

- Жена с детьми остались в машине, а я пошел до гаража. Наш кооператив находится почти на берегу залива рядом с рыбзаводом в Падунском районе. Вдруг слышу из соседнего бокса какие-то крики… - рассказывает сибиряк. - Не разобрал слов, поэтому не обратил внимания. А потом прибежала жена, рассказала, что под лед провалился ребенок.

Николай, забыв о барбекю, поспешил к берегу. В тот момент ни о себе, ни о семье не думал вообще.

- Пока бежал, слышал все время детский крик, - с ужасом в голосе говорит Николай. - Ничего на свете нет страшнее плача испуганного ребенка. Уже на месте увидел в воде мальчика. Он держался руками за отколовшуюся льдину. Видно было, что уже выбивается из сил и вот-вот ее отпустит… Рядом, в относительной безопасности, на льду сидел друг того пацана. Я ему закричал: «Уходи! Провалишься тоже!». Но он ответил, что не бросит друга в беде. Тогда я начал думать, как спасать парней. Тут на помощь подоспел сосед по гаражу, он предложил с помощью досок доползти до ребят. Так и поступили. Сам он, правда, не рискнул выходить на лед, так как достаточно крупный мужчина. Опасался, что под ним наст точно треснет.

Сосед Николая принес пару небольших деревянных досок и веревку из гаража. Сначала сибиряк пытался встать на дощечки, но хрупкая корка не выдержала, треснула, Николай по пояс ушел под воду. Прочувствовал на себе, что сейчас испытывает ребенок, ведь вода не превышала и +5 градусов. К счастью, глубина у берега оказалась небольшой. Тогда спаситель выбрался из воды и решил ползти до ребят по доскам.

- Я подобрался максимально близко к ребенку и кинул ему веревку, - говорит Николай. - Таким образом, вытянул его на лед, потом затащил на доски. Дальше вместе стали отползать к берегу. Второму мальчику я сказал очень медленно и аккуратно ползти следом за нами. Но я видел, что он легонький был, поэтому тонкая корка его выдерживала.

«Только маме не говорите!»

Когда все оказались на берегу, сибиряк посадил детей к себе в машину. А с пострадавшего ребенка снял мокрую одежду, накрыл теплым пледом и включил печку на полную мощность. Так они отогревались и ждали приезда скорой помощи. Николай предполагает, что ребенок находился в воде 15 минут. Этого достаточно, чтобы получить переохлаждение.

- Мальчик был очень испуган и просил ничего не говорить его родителям, - с улыбкой рассказывает Николай. Я не спросил сколько ему лет. Но, думаю, что не больше 10 лет. Также не стал узнавать, как парни оказались на льду. Не до того было.

Кстати, сибиряк спасает уже не первую человеческую жизнь. Год назад Николай работал в охранном агентстве. Как-то в одну из его смен сработала сигнализация. Мужчине нужно было выехать и удостовериться, что это не дело рук грабителей. Когда Николай приехал по адресу, то увидел дом, охваченный огнем. К тому времени соседи уже вызвали пожарных. Но позже братчанин услышит в доме шорохи. Оказалось, там были люди. В ту ночь Николай вывел из горящего дому мужчину и женщину. Сейчас же Николай работает крановщиком на заводе.

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