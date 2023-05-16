Экипаж самолета Красноярск-Иркутск пытались ослепить лазером Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Транспортные полицейские проводят проверку по факту хулиганских действий, угрожающих безопасности работы воздушного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

-В ведомство поступил сигнал от руководителя полетом иркутского аэропорта. Он заявил, что при заходе на посадку воздушного судна сообщением «Красноярск-Иркутск» в районе объездной дороги микрорайона Ново-Ленино попытались ослепить экипаж лазером, - говорят в пресс-службе ведомства.

Тем не менее судно благополучно произвело посадку. Сейчас проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что прокуратура поставила на контроль проверку по факту происшествия в Нижнеудинске. Происшествие случилось днем 16 мая на улице Петина в Нижнеудинске. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.