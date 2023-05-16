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НовостиОбщество16 мая 2023 9:27

В Нижнеудинске Иркутской области грузовик столкнулся с мотоциклом под управлением подростка

Обошлось без жертв
Елена СИНИЦА
В Нижнеудинске Иркутской области грузовик столкнулся с мотоциклом под управлением подростка. Фото: прокуратура Иркутской области

В Нижнеудинске Иркутской области грузовик столкнулся с мотоциклом под управлением подростка. Фото: прокуратура Иркутской области

Фото: Предоставлено "КП"

Прокуратура поставила на контроль проверку по факту происшествия в Нижнеудинске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области в своих социальных сетях.

-Сейчас прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием подростка, - говорят в ведомстве.

По предварительной информации, происшествие случилось днем 16 мая на улице Петина в Нижнеудинске. Там столкнулись грузовой автомобиль "Тойота" и мотоцикл "ИРБИС". Последним управлял 16-летний подросток.

Причины и условия произошедшего устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики детского травматизма на дорогах, говорят в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Ангарске госавтоинспекторы в ходе погони задержали нетрезвого лихача. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Иркутской области.