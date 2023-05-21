Пассажир рейса Иркутск-Благовещенск пытался покончить с собой в самолете

Инцидент произошел во время захода на посадку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время захода на посадку рейса Иркутск-Благовещенск один из пассажиров попытался покончить с собой прямо в самолете. Видео с кадрами, на которых от страшного поступка его сдерживают несколько мужчин, попало накануне в социальные сети. На видеоряде видно, как один из авиапассажиров кричит, а четверо парней пытаются его остановить.

- Рейс Иркутск-Благовещенск, идем на посадку, а мужчина… - говорит снимающий.

Как стало известно КП-Иркутск, случай этот действительно имел место быть в салоне самолета, выполнявшего рейс Иркутск-Благовещенск. Случилось это 21 мая. Согласно информации онлайн-табло иркутского аэропорта, в Благовещенск в воскресенье летал только один борт – вылет обозначен около трех часов ночи по иркутскому времени. Лететь до данного города как минимум два с лишним часа. Вел ли себя подозрительно данный пассажир в течение этого времени - неизвестно.

Как отметил источник в правоохранительных органах, инцидент этот был, но каких-либо проверок проводиться не будет, возможно, человек нездоров.

Напомним, за сутки это уже второе происшествие, связанное с рейсами, вылетающими из аэропорта в Иркутске. Накануне также сообщалось, что рейс Иркутск-Москва вылетел с задержкой из-за выбежавшей на взлетную полосу лисы.

Экипаж, как только заметил животное на взлетке, тут же прекратил руление. Как пояснили в транспортной прокуратуре, взлет был прерван вовремя и никаких последствий происшествие не принесло. Однако, проверка все же будет проведена. Сотрудники Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры выяснят, как дикое животное попало в запрещенную зону.

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