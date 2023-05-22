Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 22 по 28 мая 2023 Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутске 22 мая погода будет отличной. Небесная канцелярия смилостивилась над горожанами накануне и в понедельник также приготовила теплый денек. Днем воздух в областном центре прогреется до +21…+21 градусов. Ни дождя, ни снега не ожидается, только ветер до 5-10 м/с (что не так уж и много). Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре. Вообще погода в Иркутске на неделю с 22 по 28 мая 2023 порадует сибиряков как минимум три дня. Именно столько дней без осадков ждут иркутян в ближайшую семидневку.

Погода в Иркутске на неделю с 22 по 28 мая 2023: какими будут будни

Итак, с понедельников разобрались. Он с точки зрения прогноза погоды в этот раз день не тяжелый. Со вторником вот будут «проблемы». Хотя и небольшие. Синоптики Гидрометцентра России обещают 23 мая, что небо затянут облака и временами будет идти небольшой дождь. Вероятность осадков 91%, но выпадет всего 0.4 миллиметра. Днем столбики уличных термометров покажут +18.

В среду ночью осадков не будет, но вот днем в городе снова будет облачно и над Иркутском небеса разверзнутся. Метеорологи прогнозируют до 9.8 миллиметров осадков. В общем, в среду без зонта лучше не выходить. Похолодает до +16.

К ночи 24 мая дождь прекратится. И днем в четверг Гидрометцентр хоть и снова предупреждает об облачной погоде, дождя уже ждать не стоит. Но, увы, снова прохладно – до +12. А в ночь на пятницу в областном центре и вовсе может пройти дождь с мокрым снегом. В это время суток температура воздуха опустится до +1 градуса.

Зато днем 26 мая небо немного разъяснится. Будет облачно с прояснениями и до +15. Без осадков. Ночные температуры воздуха в столице Приангарья в ближайшие семь дней будут колебаться от +1 до +6.

Погода в Иркутске на неделю с 22 по 28 мая 2023: прогноз на выходные

Увы, обрадовать нечем. Выходные в Иркутске 27 и 28 мая порадуют стабильностью. Синоптики Гидрометцентра страны говорят о +16 днем в субботу и в воскресенье. 27 мая к тому же временами предполагается дождь (выпадет до 4.4 мм осадков), осадки продолжатся и в ночь на 28-е число. Днем в воскресенье немного разъяснится, но сохранится вероятность небольшого дождя.

Погода в Иркутске на неделю с 22 по 28 мая 2023: прогноз по дням

Погода в Иркутске на неделю с 22 по 28 мая 2023. Данные Гидрометцентра России

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