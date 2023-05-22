«Джентльмен» помог женщине найти ключи, а затем обокрал ее на 70 тысяч рублей

Горе-вор рассказал, зачем ему понадобились деньги. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Приангарье полицейские задержали «джентльмена», оказавшегося вором. В дежурную часть города Свирска с заявлением обратилась женщина, которой на телефон пришло сообщение о списании с кредитной карты почти 70-ти тысяч рублей. Сибирячка рассказала, что деньги не обналичивала. Кредиткой она пользовалась редко, а когда получила уведомление от банка, и вовсе не смогла ее найти. Оперативники выяснили дату и время транзакции и отправились в отделение, где была выдана крупная сумма. Изучив записи с камер видеонаблюдения, они поняли, что за преступлением стоит неизвестный мужчина.

- Вскоре злоумышленник был задержан. Оказалось, что заявительница является его знакомой, - сообщают КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В отделе полиции подозреваемый во всем признался и подробно описал, как совершил кражу.

- Она искала в сумке ключи, вытряхивала сумку, - вспоминает 34-летний мужчина во время беседы с правоохранителями. – Она говорит: «Помоги собрать вещи в сумку, а то я без очков». Ну, я собрал…и карточку прихватил.

Зачем понадобились деньги? На видео горе-вор признался, что быль пьян и хотел выпить еще, но средствами для продолжения застолья на располагал. Оттого и пошел на отчаянный шаг. По информации МВД, свирчанин уже был судим и в настоящее время нигде не работает. Против него возбуждено уголовное дело.

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