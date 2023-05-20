Пережил три операции и похудел на 23 кило: 21-летний парень едва не умер из-за кариеса

Теперь парню предстоит восстановление. Фото: РКБ им. Н. А. Семашко.

В Бурятии врачам республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко вновь пришлось столкнуться с неординарным случаем. На этот раз их пациентом стал 21-летний парень с приступом зубной боли, которая могла закончиться летальным исходом. За жизнь пациента боролись больше месяца.

Как после случившегося рассказал сам молодой человек, боль начала беспокоить его внезапно, когда тот работал в лесу. Поэтому моментально обратиться к медикам было невозможно. Когда он все же добрался до Закаменской районной больницы, его госпитализировали с диагнозом «одонтогенная флегмона дна полости рта и шеи».

- Простыми словами, нелеченый кариес запустил воспалительный процесс, гной вдоль кровеносных сосудов распространился вниз к шее, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе РКБ. - Опасность в том, что флегмона характеризуется тяжелым течением и большим риском осложнений.

На помощь из столицы республики в срочном порядке приехал специалист больницы имени Семашко, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии, Тимур Доржиев. Вместе с коллегами они экстренно провели операцию - вскрыли флегмону, установили специальные трубки для оттока жидкости. Когда состояние пациента стабилизировалось, его перевели в Улан-Удэ, чтобы тот восстанавливался под присмотром Тимура Эрдэмовича.

- Уже здесь по данным компьютерной томографии стало ясно, что ситуация сложнее, чем казалась – развился медиастинит (воспаление достигло грудной клетки пациента – прим. ред.), который в случае запоздалой диагностики или неадекватного лечения в большинстве случаев заканчивается летально, - объясняют врачи.

Торакальным и челюстно-лицевым хирургам потребовалось сделать еще две сложнейшие операции, чтобы очистить плевральные полости от скопившегося гноя. Сначала специалисты пытались обойтись небольшими проколами, однако часть жидкости скопилась в центре грудной клетки, из-за чего пришлось ее вскрыть с левой стороны. К счастью, все прошло успешно и парня миновала смерть.

- Конечно, это было неожиданно для меня, когда сказали, что предстоит операция, но Тимур Эрдэмович сразу же сказал, что все будет хорошо, - признается 21-летний сибиряк. - Поэтому страха и сильных переживаний не было, я всецело доверился врачам. Я бы хотел поблагодарить всех, кто занимался моим лечением. Сейчас чувствую себя хорошо, все заживает. С момента как заболел зуб я не ел недели две и потерял в весе 23 килограмма, после реанимации аппетит вернулся, вот уже набрал 13 кило.

Также молодой человек поделился, что медсестры, узнав о его дне рождения, приготовили для него вкуснейшие буузы. В ближайшее время парню предстоит период восстановления. Пока физическая нагрузка под запретом, он принял решение получить образование машиниста экскаватора.

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