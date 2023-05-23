На поверхности воды виднелась только куртка. Полицейский, рискуя жизнью, спас тонущую женщину

Приехавшие медики госпитализировали иркутянку Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Вытащите ее, вытащите ее кто-нибудь! - кричал рыбак прохожим через водоем. С места, где он удил рыбу, мужчина увидел, что женщина на другом берегу оступилась и упала в воду. – Она бултыхалась, бултыхалась, я кричал-кричал, но никто не откликался, потом прибежал мужчина и бросился в воду. Женщина уже без сознания была.

Этим мужчиной оказался старший лейтенант полиции Александр Кремцев, который по счастливой случайности в тот момент возвращался домой со службы.

- Услышал крики мужчины с другого берега, побежал туда, куда он показывал, - говорит сотрудник уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Александр Кремцев. - Вблизи этого места увидел в воде силуэт человека, из воды виднелась только куртка, тонувший явно уже был без сознания, находился лицом вниз.

Не теряя времени, полицейский бросился в воду. Добравшись до женщины, он перевернул ее и начал вытаскивать на берег.

- На берегу перевернул ее на бок, начал оказывать первую помощь, из легких вышла вода и она стала приходить в себя, - говорит старший лейтенант полиции. - Приведя ее в сознание, я вызвал медиков.

Старший лейтенант полиции Александр Кремцев бросился в воду и вытащил женщину на берег Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Оказалось, в тот день женщина распивала на берегу вдвоем с мужчиной спиртные напитки. Сибиряк, кстати, был тут же неподалеку, но из-за сильного опьянения прийти на помощь подруге не смог.

- От женщины тоже исходил характерный запах алкоголя, - отметил спасший ее сотрудник угрозыска. – Приехавшие сотрудники скорой помощи проверили ее состояние и госпитализировали для дальнейшего полного осмотра. Мужчина же был доставлен в отдел полиции для составления административного протокола за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Напомним, накануне сотрудники МЧС спасли из горящей многоэтажки имениницу и еще 26 человек. Они домчались на место за шесть минут и еще десять минут потребовалось для того, чтобы вскрыть дверь в горящую квартиру и потушить там пламя - подробности.

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