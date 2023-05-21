Пожарные домчались за 6 минут. Именинницу и еще 26 человек спасли из горящей многоэтажки в Иркутске

Пожар на улице Волгоградской в Иркутске потушили 21 мая Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Никак не припарковаться так, чтобы можно было выставить автолестницу, - констатировали 21 мая пожарные, приехавшие на вызов к многоэтажке на улице Волгоградской в городе Иркутске. Водитель 10-тонной машины Григорий Манжуев довез спасателей к месту за 6 минут.

А на пятом этаже, на балконе горящей квартиры о спасении молила семейная пара. Не теряя времени, начальник 4-го караула пожарной части №5 Александр Пельменев скомандовал своим коллегам Алексею Долганову, Дмитрию Половникову и Энхэ Цыбикову подниматься по лестничным маршам и выводить людей. В полном обмундировании - в дыхательных аппаратах, в боевках и с пожарным оборудованием – спасатели двинули в подъезд. На минуточку, каждый такой комплект весит по 35 килограммов.

- Дверь горящей квартиры пришлось вскрывать, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – На это и на тушение огня у пожарных ушло всего 10 минут. В итоге в подъезде было спасено при помощи спасательных устройств 27 человек, в их числе четверо детей. Семейная пара, в квартире которой произошел пожар, чудом успела выйти на балкон.

Женщина, кстати, сегодня собиралась отмечать день рождения. Вместе с супругом они ждали гостей, но задремали. Пламя же в квартире разгорелось из-за оставленного без присмотра окурка, который упал на диван.

Напомним, за сутки 20 мая в Приангарье пожарные выезжали на вызов 29 раз. В 11 случаях тушить приходилось горевший мусор, четырежды сухую траву. Еще было семь сообщений о пожаре в хозяйственных постройках. И самой распространенной причиной появления огня вчера стало именно неосторожное обращение с огнем - подробности.

Напомним, накануне в аэропорту Иркутска произошел инцидент с диким животным на взлетно-посадочной полосе. Лисы выбежала на взлетку прямо перед стартом рейса Иркутск-Москва. Экипаж прервал руление. Вылететь борт смог с опозданием. Произошедшим заинтересовалась прокуратура. Специалисты проверят, как зверт оказался на запрещенной территории - подробности.

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