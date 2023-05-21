В Иркутской области за сутки 20 мая потушили 29 пожаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приангарье за сутки 20 мая пожарные выезжали на вызовы 29 раз. В 11 случаях тушить приходилось горевший мусор, четырежды сухую траву. Еще было семь сообщений о пожаре в хозяйственных постройках. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Самой распространенной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем – это вызвало 18 пожаров, - говорят спасатели. – К счастью, погибших и пострадавших на пожарах за минувшие сутки нет.

Специалисты напоминают, что в регионе – в 29 муниципальных образованиях - действует особый противопожарный режим, а это значит, что разведение огня под строжайшим запретом. К тому же синоптики прогнозируют в ближайшие дни сохранение на территории Приангарья высокой и чрезвычайной пожароопасности.

Кстати, метеорологи уже поделились прогнозом погоды на первый летний месяц. Чего ждать от небесной канцелярии - читайте здесь.

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