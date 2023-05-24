Удирал от полицейских на трехколесном автомобиле. Пьяного водителя задержали и арестовали на 10 суток

Алкотестер показал, что водитель был нетрезв Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Во время патрулирования улиц в поселке Тыреть Иркутской области экипаж ГИБДД наблюдал чудеса эквилибристики от одного из местных автомобилистов. Выехав на одну из поселковых улиц, полицейские увидели машину, ехавшую на трех колесах. Подав гудок и включив сирену, сотрудники ДПС в громкоговоритель попросили водителя остановиться. Эффект их просьба имела прямо сказать противоположный. Мужчина нажал на газ и попытался скрыться на машине без правого переднего колеса.

Через какое-то время машину лихача развернули, а он, выбежав из салона, дал деру. Убежать далеко не получилось, полицейские догнали нарушителя и пригласили в служебный автомобиль, так сказать, «дунуть в трубочку». Алкотестер показал, что сибиряк был нетрезв.

- Оказалось, что 24-летний мужчина, управлявший автомобилем «ВАЗ» никогда не имел водительского удостоверения, - рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области. - Машину приобрел недавно по договору купли-продажи и на учет еще не поставил.

У автомобиля не было правого переднего колеса Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Покупал машину он, конечно, в исправном состоянии со всеми четырьмя колесами.

- Четвертое колесо отпало во время движения, а тут навстречу нам выехал экипаж ГИБДД, - признавался потом задержанный. – Я первый раз, испугался.

За такое вождение в отношении жителя в полиции составили 4 протокола о нарушениях. Также уже состоялся суд: за нетрезвое вождение его посадили под административный арест на 10 суток.

Напомним, накануне иркутская «Комсомолка» рассказывала о сотруднике уголовного розыска, который спас тонувшую женщину. Иркутянка уже была без сознания, а на поверхности воды виднелась только ее куртка. Не раздумывая, старший лейтенант полиции бросился в воду и вытащил ее на берег. У полицейского получилось привести ее в чувство, после чего он вызвал медиков. Оказалось, в тот день женщина была у водоема не одна - подробности.

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