«Опохмелился маленечко»: инструктор по вождению обучал будущих автомобилистов подшофе

Автоинструктор обучал учеников навыкам вождения в нетрезвом состоянии в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Вчера употреблял алкоголь, сегодня приехал на учебную езду, поездил немного, стало плохо, опохмелился маленечко, - рассказывает во время допроса 25-летний инструктор по вождению. – Так получилось…

Мужчину в нетрезвом состоянии инспекторы ДПС задержали прямо на рабочем месте – он ездил по улицам города Тайшета в автомобиле «Лада Гранта», которым управлял в тот момент его ученик. Автоинструктора искали целенаправленно – инспекторам ГИБДД сообщили о преподающем базовые навыки управления транспортом в нетрезвом состоянии. Кто? В полиции не сообщают. Получив информацию, они тут же выехали проверить ее. И, увы, все подтвердилось.

- От автоинструктора исходил явный запах алкоголя, поэтому ему предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования, - рассказывают полицейские. – Он согласился.

Алкотестер подтвердил, что в этот день сибиряк обучал своих учеников подшофе.

-Мужчину от управления транспортным средством отстранили, а машину передали обучающей организации, - говорят в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Составлен административный протокол об «управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Материалы уже передали в суд.

Кроме того, в полиции отметили, что в отношении автошколы также будет проведена проверка. Необходимо выяснить, как получилось, что на работу у них вышел инструктор в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, накануне иркутская «Комсомолка» писала о водителе, пытавшемся удрать от полицейских на трехколесном автомобиле. Этот автомобилист также был нетрезв, кроме того, он и права садиться за руль не имел - никогда не получал водительского удостоверения. Машину купил недавно, еще не оформил - подробности.

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