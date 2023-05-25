Четверых жителей Ангарска наградили за поимку воров

За свои храбрые поступки жители Ангарска получили не только благодарственные письма, но и премии. Фото: администрация Ангарского городского округа.

Задержать самому преступника до приезда полиции – рискованное и отважное дело. Ведь человек может быть вооружен. Но четверо жителей Ангарска не дрогнули перед опасностью и самостоятельно поймали четырех воров. Так, зимой прошлого года Вячеслав Чириков и Кирилл Кравцов работали в частном охранном предприятии, когда догнали троих мужчин, которые стащили продукты из супермаркета. После этого они передали воров полицейским.

- Благодаря таким поощрениям мы видим, что нашу работу замечают и ценят, – отметил старший экипажа ГБР № 6 Кирилл Кравцов.

Также награду получили Александр Турий и Никита Ребров. Мужчины 9 апреля также догнали вора, который стащил товары в магазине. Но поймать его удалось не так уж и легко, ведь сибиряк начал сопротивляться.

Стоит отметить, что за свои храбрые поступки жители Ангарска получили не только благодарственные письма, но и премии. Их, кстати, выделили по программе «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма». Награждение 24 мая провел начальник Управления по общественной безопасности администрации Сергей Борисов.

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