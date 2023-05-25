Следком Забайкалья взялся за проблему нападения стай собак на людей и животных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 25 мая, в средствах массовой информации и социальных сетях распространилась информация о нападении безнадзорных собак на людей в Железнодорожном районе Читы. Теперь следственный комитет Забайкальского края возьмется за проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил доследственную проверку, - коротко прокомментировали в пресс-службе следкома.

Как говорят в ведомстве, был замечен видеосюжет, в котором рассказывается о нескольких случаях нападения стаи безнадзорных собак на других животных и людей. Среди пострадавших есть и ребенок.

Теперь следственный комитет должен оперативно проверить достоверность этих сведений. Следователи установят и опросят пострадавших от нападения собак, допросят и очевидцев.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что несколько бродячих собак напали на малолетнего ребенка на одной из улиц Читы. После этого его госпитализировали.