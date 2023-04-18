Очередное нападение: ребенок попал в больницу после укусов бродячих собак в Чите

Случаи с нападением собак на детей в последние несколько недель участились. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Забайкалье стая собак напала на ребенка. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в субботу, 17 апреля. Несколько бродячих собак напали на малолетнего ребенка на одной из улиц Читы. После этого его госпитализировали. Инцидентом заинтересовались следователи СК и прокуратуры.

- В ходе проверки следователи установят и опросят родителей пострадавшего ребенка. Будут запрошены данные о состоянии ребенка в лечебном учреждении, - рассказали в СУ СК по Забайкальскому краю.

Также следователи опросят должностных лиц, которые обязаны обеспечить безопасные условия жизни читинцев.

К сожалению, случаи с нападением собак на детей в последние несколько недель участились. Похожая история произошла в областном центре, в микрорайоне Иркутск-2 в начале апреля. 7-летний мальчик во время прогулки подвергся нападению бездомных собак.

7-летний мальчик во время прогулки подвергся нападению бездомных собак. Фото: Анастасия Куренова

- Две агрессивные здоровые дворняги размером с немецкую овчарку протащили его по асфальту, вцепившись клыками. Трепали пацаненка псов шесть, а всего их в своре бегало 16. Мальчик был весь в крови, рыдал, а на лбу была большая рана. Сорвали с него даже кроссовки, - рассказывал корреспонденту «КП» - Иркутск очевидец события.

Отогнать агрессивных животных от ребенка помог сосед. С рваными ранами лица и головы мальчика госпитализировали в Ивано-Матренинскую клиническую больницу. Несколько дней школьник находился под присмотром врачей.

А накануне всю страну потрясла трагедия, которая случилась на Пасху, 16 апреля, в Оренбурге. Стая бродячих собак загрызла насмерть 8-летнего мальчика. Школьник отправился погулять вместе с друзьями, но к родителям он уже не вернулся. Около гаражей на него напали собаки. От полученных ран мальчик скончался на месте. В связи со смертью ребенка было возбуждено два уголовных дела - по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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