«Пусть вернется живым и здоровым, исполнив свой долг»: трогательные истории жен защитников России, участвующих в СВО

Семьи бойцов оставались и остаются их главным тылом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Семьи бойцов, отправившихся в зону специальной военной операции, оставались и остаются их главным тылом. Уехал ли служить по контракту или в рамках частичной мобилизации – от любимых женщин зависит, если не все, то очень многое. «КП» - Иркутск» делится историями четырех пар из Иркутской области и Забайкалья, для которых разлука оказалась не помехой.

5000 км ради короткой встречи с мужем

- Муж с самого начала спецоперации хотел пойти служить по контракту. Поэтому, когда в военкомате его имя не нашли в списках мобилизованных, он решил пойти добровольцем.

Эта история принадлежит семье Васеевых из Иркутской области (имена и фамилия героев изменены в целях безопасности бойцов – прим. Ред.). В последние годы Алексей трудился специалистом по охране труда. За плечами - служба в Чечне.

- Он объяснял, что ему будет просто стыдно смотреть в глаза, если отсидится, - продолжает рассказывать 32-летняя Людмила.

В конце сентября прошлого года, отец двоих детей вместе с другими мобилизованными, первым эшелоном выехал в Новосибирск. А уже 8 ноября мужчина отправился в сторону линии соприкосновения. Его супруга в это время создала в соцсетях чат для матерей и жен военнослужащих-земляков, где женщины делились новостями, переживаниями, а также собирали для своих защитников посылки. Так прошло полгода. Звонки – раз в неделю, а отпуска в ближайшее время не ожидалось. Ждать дальше было уже невозможно. Проснувшись однажды утром… сибирячка купила билет на самолет и улетела в Москву. Там пересела на автобус и спустя 16 часов оказалась в Луганской области. Прибыв на место, Людмила позвонила мужу…

- Он был в шоке. Начал ругать меня, мол, ты вообще понимаешь, куда ты приехала? Это очень опасно. Я сказала ему, что говорить мне что-то бесполезно, я уже здесь. Лучше попроси командование отпустить тебя хотя бы на часок.

Командование отпустило мужчину ровно на двое суток. Фото: из личного архива героини публикации

Увидев любимую впервые за много месяцев, военный был вне себя от радости. Несколько минут он не мог выпустить ее из объятий. Женщина готовила себя к тому, что может даже не увидеть супруга, и придется возвращаться домой ни с чем. Но, к счастью, командование отпустило его ровно на двое суток.

- Честно говоря, когда я ехала туда, я не задумывалась о том, что там может быть страшно. И только оказавшись, слыша, как вдалеке работают системы ПВО, я осознала, что именно происходит… Эта встреча дала нам сил и энергии. И я будто заново влюбилась в своего мужа! - признается Людмила.

Вместе с детского сада

Татьяна Алексеева из поселка Большая речка Иркутской области с мужем знакома долгие 24 года, при том, что самой женщине лишь 26! Впервые увиделись в детском саду, а позже вместе пошли в школу. Да, и такое бывает. Из-за разницы в возрасте он учился на класс младше, но дружбе это никак не мешало. Даже наоборот. Став постарше, вечера ребята проводили за встречами и долгими прогулками.

Татьяна одна воспитывает дочь Стефанию, которой скоро исполнится два года. Фото: из личного архива Татьяны.

- Общались мы так около года, но из-за детской ерунды однажды поругались и перестали дружить, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» сибирячка.

А через три года бывшие приятели встретились вновь - на вечеринке общей компании. Тогда Татьяна уже была первокурсницей, а ее будущий муж только готовился к получению аттестата. И, нет, это не история любви с первого взгляда, это история про… потерянную серьгу.

- Тогда мы всей толпой обыскали каждый уголок квартиры, но безуспешно. Я уже смирилась, забыла. А на следующий день на пороге появился он - с той самой пропажей в руке и предложением общаться, как раньше.

А дальше закрутилось, завертелось… да так, что дошло до ЗАГСа! В 2021 году пара обменялась клятвами верности. Не успев привыкнуть к новому статусу супругов, обрела еще один – молодые родители. Малышку назвали Стефанией.

Татьяна дождалась мужа с армии. Фото: Вероника Крамынина.

- Призвали его в сентябре прошлого года, по частичной мобилизации, - продолжает рассказывать Татьяна. - Для нас это было неожиданностью. Но мой супруг настоящий мужчина. Даже мысли не допустил где-то спрятаться. Получил повестку и пошел в военкомат. Очень, конечно, за него переживаю. Но верю, что вернется к нам живым и здоровым, исполнив свой долг. Мы с дочкой его очень ждем!

Осколок прошел в 7 см от сердца

«Так нужно!» - объяснил своей супруге капитан на пенсии Алексей Соловьев перед тем, как уехать в зону СВО добровольцем. Женщина не могла сдержать слез от услышанного. Неоднократно отговаривала любимого, но тот был непреклонен. Дочери пришлось соврать – сказал, что уезжает работать вахтовым методом и через несколько месяцев вернется. Остальным родственникам и друзьям – ничего говорить и вовсе не стал. Так, в феврале 2022 года 43-летний мужчина покинул родной дом в Забайкалье и направился к линии соприкосновения.

- Я хотел служить до самого конца спецоперации, но не получилось. Через два месяца после того, как оказался на линии соприкосновения, 26 мая, в свой день рождения получил ранение. На нас напали в населенном пункте Цуповка. Личный состав я увел в укрытие, а вот сам не успел. Мина прилетела в 7 метрах от меня, - вспоминал в беседе с «КП» боец.

На СВО Алексей пробыл 2 месяца. Фото: личный архив Алексея Соловьева.

Его тело и голову пронзили 12 осколков. Но самым опасным оказался тот, что прошел насквозь и пролетел…в 7 см от сердца. Поменяй он тогда хоть слегка траекторию – у мужчины не осталось бы шансов выжить. Так счастливчик родился дважды! Впереди его ждали три месяца в московском госпитале. Лишь осенью семья Соловьевых вновь смогла воссоединиться. Но на покой капитан все еще не собирается! Несмотря на пережитые ранения он все еще надеется вернуться в зону СВО.

Сказал честно, что потерял ноги

История Юлии и Сергея из Забайкальского края отличаются от остальных тем, что пара познакомилась, уже после того, как 22-летний парень вернулся из зоны СВО. Летом прошлого года вместе с боевыми товарищами молодой военный недалеко от Бахмута оказался в самом эпицентре минометного обстрела.

- Неожиданно над нами пролетел квадрокоптер, - вспоминал тогда Сергей Ильин. - А через несколько минут с неба посыпались снаряды. Я падаю, поворачиваюсь на спину, смотрю, а у меня стопы болтаются…

Боец перевернулся на живот и пополз дальше, спасаясь от обстрелов. В какой-то момент силы покинули. Молодой человек остался лежать на земле…

- В тот момент подумал, что это конец. Но подоспела подмога! Парни около трех часов несли меня по лесу.

Сергей пережил кому, а когда очнулся, узнал, что врачи ампутировали ему обе ноги. Фото: из личного архива героя публикации

Придя в себя после комы в госпитале Ростова, он узнал, что врачи ампутировали ему обе ноги. Кости были слишком раздроблены. Риск развития гангрены оказался слишком высок. Сегодня за спиной у сибиряка уже 15 пережитых операций. Вскоре молодого человека ждет протезирование ног. Но время в стенах больницы не проходит зря, не только для здоровья пациента, но и для его личной жизни… В соцсетях парень познакомился с Юлией. Он с первого взгляда влюбился в девушку на фотографиях и решил ей написать.

В одну из последних встреч Сергей подготовил кольцо и сделал сибирячке предложение руки и сердца. Фото: из личного архива героя публикации

- Сразу же предупредил о том, что я потерял ноги, но ее это нисколько не смутило, - вспоминает Сергей. - Мы начали переписываться, созваниваться. А когда в марте она прилетела повидаться, то я предложил ей стать моей женой. Была в шоке, но сказала, что согласна! Надеюсь, что к лету я вернусь домой, и мы сыграем свадьбу.

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