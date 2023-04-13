«Совсем крошка, но какой отважный!»: сибиряк спас котенка в зоне СВО и вместе с ним ходит в караул

Мимо Рыжика не то, что мышь, враг не проскочит. Фото: из личного архива героя публикации

Забайкальцу Алексею Карнаухину (имя и фамилия изменены в целях безопасности бойца – прим. Ред.) 35 лет. На малой родине, в Чите, мужчину знают многие. Он – участник добровольческого отряда, уже восемь лет занимается поиском без вести пропавших людей. Вот и когда началась специальная военная операция на Украине, сибиряк решил, что не может оставаться в стороне от этих событий и решительно отправился в военкомат.

Нашел друга на СВО

- У меня нет боевого опыта. За плечами только служба в армии, - признается Алексей Карнаухин. – Но я не мог сидеть, сложа руки. Решил отправиться добровольцем. В середине января я уже находился в зоне СВО.

Сибиряк решил отправиться добровольцем в зону СВО. Фото: из личного архива героя публикации

Алексей отправился служить на границу между Луганском и Донецком. Рота сибиряка временно обосновалась в одном из подвалов уцелевшего здания. Но в один из дней оказалось, что бойцы живут там… не одни.

- К нам в подвал прибилась собака и два котенка. Один постарше, другой совсем крошка. Маленький, худой, голодный. Месяца два от силы ему было. И вот он-то и привлек мое внимание, - вспоминает Алексей. – Назвал его Рыжиком из-за огненного яркого окраса.

Мужчина подружился с малышом, дарил ему заботу и ласку, делил с ним свой обед. Других же бойцов к себе Рыжик подпускал неохотно. Более того, если кто-то из них пытался наказать или отругать котенка за баловство или шалости, питомец мог откровенно и отомстить – покусать или поцарапать. Так и жили. Но вскоре роте пришлось сменить локацию и перебираться в другой населенный пункт. Взять сразу с собой животных бойцы не смогли.

Мужчина подружился с малышом, дарил ему заботу и ласку, делил с ним свой обед. Фото: из личного архива героя публикации

- Прибыв на новое место, я тут же отправился на выполнение боевых задач. Меня не было в лагере около месяца, - рассказывает Алексей. – И вот, когда пришла пора возвращаться, сослуживцы сообщили мне радостную новость – животных забрали со старой базы!

Чужак не проскочит!

Обрадовался встрече с Алексеем и Рыжик. Уже подросший питомец не отходил от мужчины ни на шаг, ластился и требовал к себе внимания. А в какой-то момент котик и вовсе начал ходить со своим хозяином в караул.

- Кот выходил в ровно назначенное время. Неважно, было это в 6 или 11 утра. Он сидел со мной до конца, - рассказывает Алексей. – А когда смена заканчивалась, то уходил. Наверное, по делам! (смеется). Но на протяжении всего караула Рыжик постоянно сидел и внимательно наблюдал, не появился ли противник.

В какой-то момент котик и вовсе начал ходить со своим хозяином в караул. Фото: из личного архива героя публикации

Алексей рассказывает, что мимо Рыжика не то, что мышь, враг не проскочит! Однажды его пушистый боевой товарищ смог предупредить о том, что неподалеку находятся незнакомцы. Котик как обычно пристально вглядывался в сторону, откуда могла появиться угроза. Неожиданно животное начало мурлыкать, тем самым, дав понять, что заметил и услышал посторонние звуки. К счастью, тревога оказалась ложной – в стороне оказались гражданские.

Сейчас друзья вновь далеко друг от друга. Забайкалец находится в госпитале Ставрополя, а за котом пока присматривают сослуживцы. В середине марта Алексей попал под обстрел при эвакуации раненых. Мужчина получил контузию, и пока дальнейшее его нахождение в зоне СВО находится под вопросом. Как только Алексей пойдет на поправку, он отправится домой. Но возвращаться планирует не один.

Алексей планирует, что заберет Рыжика домой. Фото: из личного архива героя публикации

- Хочу забрать Рыжика с собой, - признается Алексей. – Ведь это мой товарищ! Пока решаю вопрос с тем, как забрать кота. Надеюсь, что сослуживцы в этом помогут!

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