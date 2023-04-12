Купила тельняшки для бойцов: школьница из Братска потратила именную стипендию мэра на помощь участникам СВО

Недавно 11-классница была удостоена именной стипендии мэра Братска Сергея Серебренникова за особые достижения в учебе. Фото: Хайташ Науржанова.

Такая юная, а уже пример для подражания. 17-летняя школьница из Братска Лана Науржанова не только умница и круглая отличница, но и добрая, отзывчивая девушка. Недавно 11-классница была удостоена именной стипендии мэра Братска Сергея Серебренникова за особые достижения в учебе. Но не эта новость послужила поводом для гордости среди земляков. Заработанные пять тысяч рублей школьница поделила так: большую часть направила в благотворительный фонд «Братск - все для Победы» для поддержки бойцов СВО, а на остаток купила 20 зимних и летних тельняшек. Мама девушки Хайташ Науржанова рассказала «КП» - Иркутск», как ее дочери пришла такая идея.

На остаток Лана купила 20 зимних и летних тельняшек. Фото: Хайташ Науржанова

- Лана у меня родилась 5 декабря в Международный день волонтера. И это сделало свое дело, - рассказывает с улыбкой Хайташ. - Ведь она с детства пытается помочь каждому человеку, оказавшемуся в трудной ситуации. Недавно она стала ученицей года у нас в Братске. За это школа ее поощрила финансово. А она ко мне потом подходит и говорит: «Я хочу помочь участникам СВО». А когда Ланочку удостоили и стипендии мэра Братска Сергея Серебренникова, не раздумывая потратили все на наших земляков.

Заработанные пять тысяч рублей школьница поделила так: большую часть направила в благотворительный фонд «Братск - все для Победы» для поддержки бойцов СВО. Фото: Хайташ Науржанова.

Сейчас Лана копит карманные деньги, чтобы затем их еще раз перенаправить в фонд. К слову, волонтерство – стало стилем жизни Ланы. Так, юная сибирячка является членом Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка, волонтером Всероссийского творческого онлайн-марафона «Босиком по радуге», участником регионального движения «ЭКОдвор». Кроме этого, 11-классница с головой погружена в учебу. Ей нравится познавать все новое и неизведанное, поэтому неудивительно, что именно Лана представляла Иркутскую область в финале 31 сезона интеллектуальной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники». Пару дней назад она вернулась из Москвы в родной Братск.

Сейчас Лана копит карманные деньги, чтобы затем их еще раз перенаправить в фонд. Фото: администрация Братска.

- Мы вышли в финал, но призового места не заняли. Ланочка, конечно, расстроилась и даже заплакала, - рассказывает мама девушки. - Но зато мы получили рекомендационное письмо от телепередачи для поступления во МГИМО, где дочь хотела бы учиться на международного журналиста. Правда, до конца она еще не определилась, сейчас разрывается между своими желаниями. Также говорит и о ВГИКе и карьере кинорежиссера. Наизусть знает все фильмы Андрея Тарковского и собирается снимать кино в Братске. Но что бы ни выбрала, мы ее поддержим.

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