Одиннадцатиклассник из Иркутской области стал победителем олимпиады «Умницы и умники» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В число 12 победителей финала 31 сезона всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники» вошел представитель Иркутской области. Артем Селиверстов - ученик одиннадцатого класса центра образования № 47 Иркутска. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

-В заключительный этап олимпиады проходили три школьника из нашего региона. Все они – победители областного этапа, который проходил в июле прошлого года, - говорят в правительстве.

В этот раз тема финала передачи была приурочена к Году педагога и наставника. Артем ответил на два вопроса, будучи агонистом первого уровня, и вошел в число победителей олимпиады.

Так наш соотечественник обеспечил себе место в МГИМО. Школьник планирует выбрать направление международное право.

Ранее сообщалось, что в Иркутске мобильный комплекс «Дозор-М» против нарушителей ПДД заработает в апреле.