«Лучше я, чем вы, ребята»: семья Героя России Максима Концова встретилась с бойцами, которых он спас ценой своей жизни

Вдова Максима Концова встретилась с бойцами, которых он спас ценой своей жизни. Фото: личный архив героев публикации

Подвиг лейтенанта Росгвардии из Бурятии Максима Концова известен на всю страну. В зоне спецоперации начальник разведки штаба отдельного батальона оперативного назначения уничтожил вражеского гранотометчика, обеспечив бойцам возможность окружить вооруженных солдат ВСУ. Прикрывая боевых товарищей, он получил тяжелые огнестрельные ранения, но не перестал сражаться. Еще около часа 33-летний офицер координировал действия подчиненных. Часть диверсионно-разведывательной группы была убита, часть – взята в плен. Также в тот день военные захватили и ликвидировали крупный схрон боеприпасов. Но самое главное – благодаря отваге Максима Концова в живых остались больше 20 человек. С некоторыми из них семья Героя России впервые встретились лично в студии программы «Малахов». Также впервые его жена показала маленького сына, названного в честь знаменитого отца.

«Наверное, никогда не поверю, что его нет…»

- Каждый день жду, когда откроется дверь, и он скажет: «Привет, любимая. Я дома, - на протяжении всего выпуска Инесса Концова не могла сдержать слез, рассказывая о погибшем муже. Пара познакомилась в 2017 году на дне рождения двоюродной сестры девушки. С того момента они всегда были вместе. Статный росгвардеец сразу же обратил внимание на голубоглазую красавицу и решил во что бы то ни стало завоевать ее внимание. Все начиналось с переписок и долгих разговоров по телефону. Затем в жизни влюбленных наступили испытания разлукой – Максиму часто приходилось уезжать в длительные командировки. Но каждый раз дома его ждала она. Так, из очередной рабочей поездки военный вернулся уже с обручальным кольцом. В Хабаровске на берегу Амура Инесса на вопрос любимого без сомнения ответила «Да!». В сентябре 2019 года прогремела пышная свадьба.

Пару не пугали долгие разлуки. Фото: личный архив Инессы Концовой

- Это самый лучший день в жизни, когда твой любимый человек называет тебя «женой», до сих пор мурашки по коже от воспоминаний, - признается Инесса.

А осень 2021 года стала для семьи Концовых самой счастливой. Пришла весть, что скоро они станут родителями. Однако следом стало известно о новой командировке, от которой офицер даже не думал отказаться. Так, его любимая в ожидании малыша начала ждать и возвращения супруга, отправляя ему письма и сообщения в соцсетях о жизни «на гражданке». Единственное, о чем не уставали спорить будущие мама и папа – как будут звать их первенца.

- Вы бы знали, как он мечтал о сыне! Говорил, что 100% будет пацан, и они будут вместе играть в железную дорогу.

17 марта УЗИ подтвердило – на свет появится богатырь. В тот же день Инесса отправила мужу заветную СМС. Но увидеть, как вырастет его ребенок, бойцу Росгвардии было не суждено… 24 марта 2022 года в зоне спецоперации лейтенант отдал свою жизнь, защищая сослуживцев.

О гибели мужа Инесса узнала на 4-м месяце беременности. Фото: личный архив героев публикации

- Когда мне об этом сообщили, я отказалась верить, - говорит Инесса. - И, наверное, не поверю в это никогда. Я просто буду всегда ждать его из командировки…

Размышлений о том, как назвать новорожденного малыша, больше не было. Мальчику дали имя в честь его отца - Героя России.

На выписке молодую маму встречали близкие, друзья и сослуживцы Максима. Фото: личный архив Инессы Концовой

«На его месте мог быть я»

В один момент в студию ток-шоу пригласили еще одного гостя. В кадре появился мужчина в камуфляже и маске. Оказалось, что Кирилл – тот самый сапер, который в день гибели Максима Концова должен был первым войти в здание, где скрывалась вражеская группа. Но глава батальона решил взять удар на себя.

- Я мог оказаться на его месте. Когда началась перестрелка, он начал давать нам указания, где огневые позиции у противника: откуда работает пулеметчик, гранатометчик. Корректировал нас.

- Говорят, что его девизом было: «Лучше я, чем вы, ребята». Это правда? – задал вопрос Андрей Малахов.

- Максим жил этим. Он всегда стоял горой за своих братишек и готов был закрыть каждого грудью… как и все мы – готовы прикрыть друг друга.

Спасенный офицером сослуживец впервые встретился с его женой и сыном. Фото: программа "Малахов" на телеканале "Россия".

Помимо вдовы и матери сослуживца, благодаря которому была сохранена его жизнь, боец хотел познакомиться с маленьким Максимом Максимовичем. Инесса выполнила его просьбу и впервые показала восьмимесячного кроху зрителям со всей России.

Максим Максимович - копия своего папы. Фото: программа "Малахов" на телеканале "Россия".

- Папина копия! – похвасталась девушка.

А позже стало известно – Кирилл тоже вскоре станет отцом. Его супруга не так давно узнала о своей беременности и приехала на съемки программы вместе с ним.

«Важна память обо всех погибших ребятах»

Ко встрече в эфире присоединилась и Татьяна Николаевна Концова. Ради этого мать военного прилетела в столицу России из Улан-Удэ.

- Мне важна память обо всех погибших ребятах, - призналась женщина. - Хотелось бы, что живые ребята жили…

Мать и вдова Героя России Максима Концова в студии Малахова (посередине). Фото: личный архив депутата Госдумы России Александра Хинштейна

Вспоминая первый год без старшего сына, сибирячка не могла сдерживать эмоции.

- Решение стать военным Максим принял после срочной службы в армии. Пробыв там совсем небольшой срок, сказал: «Мама, я подписал контракт». Мы были в шоке, ведь даже подумать об этом не могли. Более того, мы с мужем были не в курсе, что сын находится в зоне СВО. Он скрыл это, чтобы сберечь нас.

«Сохраняю для сына все выпуски о папе»

- Когда мне впервые позвонили сотрудники передачи, честно, я скептически к этому отнеслась, - признается Инесса Концова. - Первая моя мысль была о том, как я устала. Почему нас не оставят наедине с нашим горем? Каждый раз это так больно, словно ковырять незажившую рану. Но потом мы созвонились с мамой Максима. И решили, что нужно ехать, ведь это память о нашем любимом человеке. Да и малыш подрастает. Я сохраняю для него все выпуски, репортажи и статьи о папе. Больше всего переживала, как Максим перенесет многочасовой перелет, но он справился просто героически. Во время съемок в студии не чувствовалось какой-то напряженности. Все прошло очень душевно. Я села на диван, увидела на экране фото мужа и больше не могла контролировать свои эмоции. Уже за кулисами мы с его сослуживцем Кириллом обменялись номерами и решили, что будем поддерживать связь. Думаю, когда-нибудь мы встретимся уже наедине, и я задам ему вопросы, которые не могла задать в студии.

В Москве маме и вдове Героя России организовали экскурсию к Поклонной горе, где установлен портрет их любимого мужа и сына.

Инесса мечтает рассказать сыну о том, кем был его отец. Фото: личный архив Инессы Концовой

КСТАТИ

29 марта 2023 года в Хабаровске состоялась торжественная церемония гашения марки с портретом Героя России Максима Концова. Планируется выпустить тираж в 70 тысяч экземпляров. Номинал каждой - 45 рублей, а использовать ее можно при отправлении писем. На сегодняшний день выпущено уже около 8 миллионов марок с изображениями 53 Героев России. Всего же этого звания удостоены уже порядка 1100 бойцов

Память о Герое увековечили на почтовой марке Фото: пресс-служба ВО ВНГ РФ

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