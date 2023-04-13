Вырывала ногти с корнем, «избавляя от болезней»: кровавая педикюрша Леди Коготок ответит за старые преступления

По всей стране продолжают разыскивать жертв Елены Дзык. Фото: Соцсети

«Кровавая педикюрша», «мясник-самоучка» - какие только прозвища не давали Елене Дзык жертвы ее «чудодейственной» техники лечения от всех болезней. Однако сама блогерша называла себя Леди Коготок. Пик ее славы в соцсетях пришелся на 2017-2018 годы. В это время мастерица с 8 классами образования свободно разъезжала по городам России с «курсами» для желающих уметь так же, как она. В том числе был и Иркутск. Подписчики платили от 30 до 100 тысяч рублей за тайные познания, но оказывались шокированы пристрастием улыбчивой женщины с мелодичным голоском к садизму. «Гуру» уверяла – ногти на ногах становятся причиной серьезнейших болезней, вплоть до рака. Поэтому их необходимо…удалять! Делала она это вместе со своей свитой обычными маникюрными щипчиками и более того, на дому. Что ждет скандальную маникюрщицу? Стали известны новые подробности о расследовании уголовного дела.

Вместо медицинского образования – криминальное прошлое

На ютуб-канале блогерши до сих пор числится почти 345 тысяч преданных фолловеров. Жительница Московской области рассказывала, как помогает несчастным детям и старикам с изуродованными пальцами ног. Одного взгляда хватало, чтобы поставить диагноз! Однако, за историями о сердобольности и «успешном успехе» скрывалось…криминальное прошлое. В 2001 году Леди Коготок получила 7 лет за убийство, правда, вышла досрочно – осенью 2004-го по УДО через 1 год и 9 месяцев. Вот на свободе-то и освоила ремесло педикюрных дел мастера. А потом бизнесвумен вновь загремела за решетку. Задумала открыть свой салон, но вот денег взять было негде. Помогли знакомые, в том числе ее же клиентки. Брали кредиты от 30 до 100 тысяч рублей, отдавали Дзык и больше своих сбережений не видели. Суд признал ее виновной в 9 эпизодах мошенничества и назначил 3,5 года колонии. На свободу Елена вышла в 2011 году. И тогда-то раскрутилась уже по-крупному…

Леди Коготок за работой. Иногда ей хватало одного взгляда, чтобы убедить пациента в своей правоте. Фото: скриншот с видео на официальном канале «Леди Коготок» в Ютуб.

Обучение за 50 тысяч, пальцы в фарш – в подарок

С 2013 года блогерша начала наращивать штат «верных делу» людей, который прозвала «Коготок-мафией». А в 2018 она, словно знаменитая артистка, отправилась по стране с практическими семинарами, в общем посетив 6 регионов. Одной из учениц и одновременно жертв кровавой педикюрши стала подписчица из Якутска Светлана (фамилия не называется по просьбе героя публикации – прим. ред.). Женщина целенаправленно приехала в соседнее Приангарье ради дня в компании именитой Дзык.

- Я тоже смотрела ее канал с 2017 года, - рассказывала корреспонденту «КП»-Иркутск Светлана. – Контент там действительно был вполне адекватный. Да и Елена производила впечатление знающего человека. Она говорила, что в каждой семье есть бабушки, дедушки, у которых проблемы с ногтями и мы должны им помогать. Я поверила ей, и не пожалела заплатить за курс 50 тысяч рублей.

Инструменты, которыми работала Елена Дзык. Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

За эту сумму около 10 человек приводили в арендованный дом на окраине города и разрешали наблюдать за мучительными «операциями». Не скупилась Коготок и на бесплатные консультации.

- Просто взглянув на мои ноги, Елена сказала, что у меня серьезная болезнь, из-за которой меня может парализовать, - продолжала вспоминать одна из учениц. - Объяснять толком ничего не стала. Мол, все равно не поймешь медицинские термины. Пообещала вылечить. «Мастера» из ее команды обкололи меня мощным обезболивающим, затем положили на кушетку, и со словами «Не переживай, вырастут новые», вырвали ногти на пяти пальцах одной ноги.

А позже уже дипломированные врачи вынесли Светлане неутешительный вердикт: ей удалили не только ногтевые пластины, но и вырезали мягкие ткани, надкостницу большого пальца. И все это – маникюрными щипцами! Вытерпеть эту средневековую пытку помогла лишь лошадиная доза анальгетика. Однако, позже женщину не отпускали приступы боли. Она едва ли могла ходить, а ногти так и не отрасли. Вернуть деньги мастер-садист отказалась.

#СТОПДЗЫК

И таких, как Светлана, оказалось десятки. Все жертвы Елены Дзык объединились. Сначала создали группу в мессенджере, а затем начали рассылать свои истории и фотографии блогерам и в СМИ. Против «гуру» из Московской области выступили мастера по всей стране. Своих возмущенных клиентов та наименовала «придурками, и кучкой тварей, которые просто хотят заполучить деньги за курс обратно». По ее словам, через месяц все раны у пациентов должны были зажить. Правда, вскоре, она все же удалила ролики с канала, закрыла главный офис, распустила часть «свиты» и скрылась, постоянно меняя адреса проживания.

Момент одной из операций Леди Коготок. Фото: скриншот с видео на официальном канале «Леди Коготок» в Ютуб.

Точку ставить рано

Охотницу за чужими ногтями задержали летом 2019 года и этапировали в Хабаровск, где от ее услуг пострадали 10 человек. Женщине было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размерах и оказании медицинских услуг без лицензии, повлекшее причинение вреда здоровью. 6 ноября 2020 года суд приговорил Елену Дзык к пяти годам колонии общего режима. Правда, ставить точку в этом деле еще рано. Вскоре Леди Коготок ответит за страдания клиентов, которых «лечила» во время занятий в Иркутске. Не исключено, что следом ее привлекут к уголовной ответственности в других городах России.

ОФИЦИАЛЬНО

- Прокуратура Иркутского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней жительницы Московской области. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), - сообщают корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Уголовное дело расследовано следователями следственного комитета. Материалы направлены в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

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