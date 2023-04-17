«Приезжайте, отдам деньги»: 73-летняя женщина перехитрила мошенников, встретив их курьера с полицией

Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Пенсионерка из Забайкальского края помогла полицейским задержать мошенников. Все произошло в марте этого года в Краснокаменске. Схема развода, можно сказать, была классической: 73-летней местной жительнице позвонила якобы ее внучка. Взволнованным голосом она сообщила пожилой женщине, что попала в ДТП и теперь ей срочно нужны деньги. Через некоторое время пенсионерке позвонил незнакомый мужчина и предложил «замять» это дело: он поможет виновнице аварии избежать уголовной ответственности за 800 тысяч рублей. За деньгами должен был приехать курьер.

Возможно, план мошенников бы сработал, если бы не одно «но». За несколько дней до этого местный участковый рассказал пожилой женщине о подобных преступлениях. Поэтому она и не поверила звонившим. Более того, бойкая пенсионерка устроила мошенникам ловушку! Она договорилась о встрече с аферистами, а сама позвонила в полицию. Те уже сделали свое дело – задержали курьера, когда он пришел за деньгами.

- Было принято решение о поощрении женщины за бдительность и содействие органам внутренних дел. Участковый уполномоченный вручил ей ценный подарок и благодарственное письмо от имени начальника УМВД России по Забайкальскому краю, - рассказали в полиции.

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