От мошенников спасла случайность: учительница сберегла 400 тысяч рублей благодаря сбою в мессенджере

Аферисты в Иркутской области начали обманывать жертв с помощью QR-кодов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Аферисты в Иркутской области начали обманывать жертв с помощью QR-кодов. На новую уловку чуть не попалась 61-летняя учительница из Усольского района.

- Мошенники, используя известную схему обмана, требуют, чтобы люди брали кредит и обналичивали его. Затем всю сумму нужно положить на якобы обновленный лицевой счет, - поясняют в ГУ МВД по Иркутской области. - Но сделать это нужно в определенном банке, в котором установлены терминалы с устройством для считывания QR-кодов. На мессенджер жертвы приходит QR-код, открыв который, она предоставляет доступ для проведения операций злоумышленникам.

Так, учительница уже была у терминала в банке. Ей выслали QR-код, она его активировала и получила пин-код. Но вдруг мессенджер перестал работать! Что это было – технический сбой в мессенджере или неполадки с интернетом – неизвестно, однако деньги мошенникам не достались. Поняв, что завершить преступление не получится, они перестали звонить женщине. Эта случайность помогла ей сохранить 400 тысяч рублей.

Но вот ее землячке такая удача не улыбнулась. 55-летняя женщина из Усолья-Сибирского стала жертвой новой схемы «развода». Женщина взяла в кредит 300 тысяч рублей. Обналичив их, она приехала к специальному терминалу, открыла QR-код и дала полный доступ к деньгам мошенникам.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Какие еще схемы действуют

Несмотря на новые схемы обмана, старые тактики все еще продолжают приносить прибыль аферистам. Например, только за одни сутки 10 апреля улов «сотрудников банка» и «следователей» в Приангарье составил свыше 18 миллионов рублей! Рассказываем про самые громкие случаи за неделю.

Лишился почти 10 миллионов

Почти 10 млн рублей отдал мошенникам 57-летний житель Иркутска. На телефон жертвы позвонили лжесотрудники правоохранительных органов и банковской сферы. Легенда была отработанная - злоумышленники пытаются похитить накопления. «Выход» спасти сбережения был! Нужно всего лишь перевести деньги на «безопасный» счет. Растерянный мужчина так и поступил.

И снова липовые инвестиции

В интернете появилось объявление о быстром заработке с помощью инвестиций. Злоумышленники использовали в названии сайта бренд известной энергетической компании. В эту ловушку попала 22-летняя жительница Ленинского района в Иркутске. Она перевела 1,5 миллионов рублей, но прибыли, конечно, не получила. Кстати, попалась в «капкан» и 50-летняя иркутянка. Женщина перевела аферистам 2,5 миллиона рублей.

Три пенсионерки «спасали» родных после ДТП

За одни сутки мошенники поживились на трех пенсионерах из Ангарска и Братска. Они передали суммарно 1,1 млн рублей курьерам, которые якобы были помощниками следователей. Сибирячки думали, что таким способом спасали своих родственников от судимости за «совершенное ДТП».

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