Расписались спустя 7 лет отношений: боец СВО из Черемхово приехал в отпуск и сыграл свадьбу с любимой

Молодые люди познакомились, когда работали на одном из предприятий в Черемхово. Фото: из личного архива героев публикации

Анна и Роман, уже Петрухины, (имена героев изменены в целях безопасности бойца – прим. ред.) вместе 7,5 лет. Они познакомились, когда работали на одном из предприятий в Черемхово. 20-летний парень только вернулся со срочной службы в армии и временно устроился грузчиком в ту же компанию, где трудилась 28-летняя Аня. Молодые люди сразу же понравились друг другу.

Влюбились друг в друга на работе

- Я ему подмигнула, он мне подмигнул. Так и начали общаться, - смеется Анна Петрухина. - Узнавали друг друга поближе, он стал провожать меня до дома после работы…

На тот момент у Анны уже был за плечами неудачный опыт замужества. Сибирячка одна воспитывала двоих дочерей, которым на тот момент было 2 года и 9 лет. Романа это нисколько не смутило. Он подружился с девочками, старался проводить с ними побольше времени, помогал любимой забирать их из школы и детского сада. Вскоре семья стала жить вместе.

- Мы думали о том, чтобы официально зарегистрировать отношения, - рассказывает Анна. - Но так получалось, что всегда мешали обстоятельства. Роме пришлось пережить утрату мамы, болезнь отчима… В общем, было не до женитьбы.

В конце сентября прошлого года Романа призвали в рамках частичной мобилизации. Повестка пришла мужчине на работу и через несколько дней сибиряк отправился нести службу в зону СВО. Анна признается, эту новость она восприняла болезненно.

Датой рождения своей семьи Петрухины выбрали 12 апреля. Фото: из личного архива героев публикации

- Я очень сильно испугалась! Не ела, не спала, - вспоминает Анна. - Но Рома служил в военно-десантных войсках, понимал всю важность происходящего. Пока он находился на спецоперации, старался выходить с нами на связь, рассказывал, как у него дела. Он знает, как сильно мы переживаем за него!

Прямо с вокзала – к дочкам в школу

В конце марта мужчина сообщил семье радостную новость - скоро он приедет домой в краткосрочный отпуск. Аня встречала его на перроне в Черемхово, он вышел из поезда с букетом цветов. Сразу с вокзала пара отправилась к детям.

- Он поехал в школу с цветами и игрушками. У старшей дочери, ей уже 16 лет, в тот момент как раз закончились уроки, и она стояла на крыльце вместе с друзьями. Так обрадовалась его появлению, обняла его. А младшая доченька, ей недавно исполнилось 10, когда увидела его, расплакалась от радости. Она, конечно, знала, что он приедет в отпуск, но не ожидала, что придет прямо к ней на урок. Другие ребятишки его окружили, начали расспрашивать обо всем, - рассказывает Анна. - Я заметила, что Рома очень сильно изменился за это время. Он возмужал, повзрослел, стал более серьезным.

В конце сентября прошлого года Романа призвали в рамках частичной мобилизации. Фото: из личного архива героев публикации

Когда эмоции от встречи поутихли, влюбленные решили дольше не откладывать и, наконец, отправились в ЗАГС. Датой рождения своей семьи Петрухины выбрали 12 апреля.

- Я так волновалась, пока мы ехали в ЗАГС, - признается Анна. - А он так уверенно держался, успокаивал меня. Мы заранее купили обручальные кольца, я подготовила для росписи платье розового цвета. Самые счастливые моменты!

Отпраздновать свадьбу новобрачные решили в кругу друзей и близких на природе. 23 апреля отпуск бойца уже подойдет к концу, и он снова отправится в зону СВО.

- Сейчас все свободное время проводим вместе. Надышаться друг на друга не можем, - признается Анна. - О глобальных планах пока не задумываемся. Пока мечтаем лишь о том, чтобы муж вернулся домой уже насовсем!

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