Выбило окна: хлопок газа в жилом доме в Ангарске произошел 15 апреля 2023

ЧП произошло на первом этаже в квартире пятиэтажного дома. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Сообщение о хлопке газа в жилом доме в Ангарске поступило в службу МЧС в 11:50 по местному времени. ЧП произошло на первом этаже в квартире пятиэтажного дома по адресу 10-ый микрорайон, дом 57. Выбило окна. Несущие конструкции здания не повреждены. Жертв и пострадавших нет.

- В квартире проводились ремонтные работы. Самостоятельно из дома эвакуировались 8 человек. На месте работает следственно-оперативная группа. - говорится в сообщении пресс-службы МЧС Иркутской области.

Предварительная версия случившегося – нарушение эксплуатации газового оборудования. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

По предварительной информации, в квартире никто не проживал. Хлопок произошел в тот момент, когда хозяин жилплощади открыл дверь и включил свет. Известно, что мужчина не пострадал. Предварительная версия случившегося – нарушение эксплуатации газового оборудования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лучше я, чем вы, ребята»: семья Героя России Максима Концова встретилась с бойцами, которых он спас ценой своей жизни (подробнее)

«Совсем крошка, но какой отважный!»: сибиряк спас котенка в зоне СВО и вместе с ним ходит в караул (подробнее)

Вырывала ногти с корнем, «избавляя от болезней»: кровавая педикюрша Леди Коготок ответит за старые преступления (подробнее)