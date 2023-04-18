Травмы заметила учительница: в приемной семье в Тулунском районе повторилось избиение

В Тулуне семья, у которой уже были родные дети, решила оформить опеку над несколькими приемными ребятами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тулуне семья, у которой уже были родные дети, решила оформить опеку над несколькими приемными. Тогда ребята обрели семью, и все было чудесно. Однако в последние два года отношения в семье ухудшились. Начались ссоры и скандалы. В один из дней родной сын семьи посчитал, что дети ведут себя шумно. Он вошел в комнату и ударил приемную сестру по щеке и несколько раз по плечу, а потом толкнул ее. Девочка ударилась об шкаф.

- Классным руководителем на одном из опекаемых детей были обнаружены телесные повреждения, - рассказали в Тулунском городском суде. - По данному факту несовершеннолетней были даны объяснения. Относительно кровоподтеков на левой щеке и левом плече она пояснила, что данные телесные повреждения ей причинил родной сын опекуна.

Как только были готовы результаты судебно-медицинской экспертизы, суд составил протокол об административном правонарушении. Стоит отменить, что опекуны и их сын вины не признают. Утверждают, что приемный ребенок сам причинил себе повреждения. Но суд признал юношу виновным в нанесении побоев несовершеннолетней, находящейся под опекой.

В Тулунском городском суде также рассказали, что ребенок в этой семье подвергался избиению со стороны приемной матери. Два года назад она ударила "в целях воспитания" ребенка по голове замороженным продуктом.

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