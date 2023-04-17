Плач слышен на всю округу: пьяная мать избила ребенка посреди улицы в Чите

На ситуацию обратили внимание следователи СК по Забайкальскому краю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пользователи соцсетей обсуждают видеоролик, который сняла и выложила в интернет одна из жительниц Забайкальского края. Она обратила внимание на ситуацию, которая произошла под окнами многоквартирного дома. Поздней ночью, 16 апреля, неизвестная женщина кричала и била маленького ребенка на одной из улиц Читы. Раздирающий плач малыша слышен на всю округу. Очевидица сообщает, что, предположительно, это была мать ребенка и она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

- Пьяная мамаша пытается успокоить ребенка в святой праздник Пасхи. С матами. На минуточку, время двенадцать часов ночи. Она пьяная, - комментирует ситуацию автор видеоролика.

На ситуацию обратили внимание следователи СК по Забайкальскому краю. Начата доследственная проверка.

- Следователи проведут комплекс проверочных действия для установления личности женщины и ее ребенка. Они будут опрошены. Также следователи запросят характеризующие материалы.

Помимо этого, правоохранители запросят данные о семье в органах, которые осуществляют защиту прав детей. По результатам проверки они примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

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