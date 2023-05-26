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Происшествия26 мая 2023 2:25

Вынесли сейф с 7.5 миллионами рублей. Два приятеля ограбили офис сотовой компании

Двух жителей Иркутска осудят за кражу 7.5 миллионов рублей из офиса сотовой компании
Мария КНЯЗЕВА
Сейф мужчины вскрывали топором

Сейф мужчины вскрывали топором

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Когда в офисе большего всего наличных денег? Когда приезжает инкассаторская машина и забирает выручку? Как часто? Два приятеля следили за одним из салонов сотовой компании в Иркутске, чтобы пробраться туда «когда нужно» и сорвать куш побольше. Проанализировав график приезда инкассаторов, они пошли на дело ночью накануне приезда сотрудников банковской службы.

- Один из мужчин остался на улице наблюдать за обстановкой, его подельник при помощи принесенного с собой инструмента приподнял металлические жалюзи и, разбив молотком оконное стекло, проник внутрь, - рассказали КП-Иркутск, как было совершено преступление в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сибиряк вынес из подсобки два сейфа. Один отдал товарищу, второй понес сам.

- По дороге к дому его сейф открылся, и оттуда выпали деньги, - говорят полицейские. - Быстро собрав наличные, он разложил их по карманам одежды и, оставив пустое деньгохранилище на улице, пошел дальше.

Над вторым сейфом им пришлось «потрудиться». Вскрывать в итоге решили далеко не ювелирно – топором. Там налички не было, только документы. Однако, и в одном хранилище сумма была не малая – порядка 7.5 миллионов рублей. Деньги сибиряки поделили пополам и начали скрываться. Съехали с постоянного места жительства на съемное, платили, конечно, банкнотами из сейфа.

- Несмотря на все ухищрения подозреваемых, сыщикам удалось напасть на их след, - добавляют в полиции. - Вскоре предполагаемые преступники были задержаны.

Задержанные мужчины 29 и 34 лет во всем признались на первом же допросе. На вопрос «почему доставлены в отделение?», один из них так и сказал: «Украл денежку, залез в магазин, украл сейф с деньгами, 7-8 миллионов». Второй также не скрывал, что ведет не совсем законопослушный образ жизни и ранее уже привлекался за кражу.

Преступление это было совершено зимой 2022 года. Накануне стало известно, что расследование закончено и дело передано в суд.

- Прокуратура Кировского района Иркутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ранее судимых местных жителей, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Они обвиняются по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Мужчины могут лишиться свободы на десять лет. Напомним, накануне приговор суда в Иркутске услышали члены банды из десяти человек - все они отправятся в колонии строго режима на сроки от 5 до 15 лет, кроме одного из участников - подробности.

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