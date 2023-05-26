Вынесли сейф с 7.5 миллионами рублей. Два приятеля ограбили офис сотовой компании

Сейф мужчины вскрывали топором Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Когда в офисе большего всего наличных денег? Когда приезжает инкассаторская машина и забирает выручку? Как часто? Два приятеля следили за одним из салонов сотовой компании в Иркутске, чтобы пробраться туда «когда нужно» и сорвать куш побольше. Проанализировав график приезда инкассаторов, они пошли на дело ночью накануне приезда сотрудников банковской службы.

- Один из мужчин остался на улице наблюдать за обстановкой, его подельник при помощи принесенного с собой инструмента приподнял металлические жалюзи и, разбив молотком оконное стекло, проник внутрь, - рассказали КП-Иркутск, как было совершено преступление в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сибиряк вынес из подсобки два сейфа. Один отдал товарищу, второй понес сам.

- По дороге к дому его сейф открылся, и оттуда выпали деньги, - говорят полицейские. - Быстро собрав наличные, он разложил их по карманам одежды и, оставив пустое деньгохранилище на улице, пошел дальше.

Над вторым сейфом им пришлось «потрудиться». Вскрывать в итоге решили далеко не ювелирно – топором. Там налички не было, только документы. Однако, и в одном хранилище сумма была не малая – порядка 7.5 миллионов рублей. Деньги сибиряки поделили пополам и начали скрываться. Съехали с постоянного места жительства на съемное, платили, конечно, банкнотами из сейфа.

- Несмотря на все ухищрения подозреваемых, сыщикам удалось напасть на их след, - добавляют в полиции. - Вскоре предполагаемые преступники были задержаны.

Задержанные мужчины 29 и 34 лет во всем признались на первом же допросе. На вопрос «почему доставлены в отделение?», один из них так и сказал: «Украл денежку, залез в магазин, украл сейф с деньгами, 7-8 миллионов». Второй также не скрывал, что ведет не совсем законопослушный образ жизни и ранее уже привлекался за кражу.

Преступление это было совершено зимой 2022 года. Накануне стало известно, что расследование закончено и дело передано в суд.

- Прокуратура Кировского района Иркутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ранее судимых местных жителей, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Они обвиняются по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Мужчины могут лишиться свободы на десять лет. Напомним, накануне приговор суда в Иркутске услышали члены банды из десяти человек - все они отправятся в колонии строго режима на сроки от 5 до 15 лет, кроме одного из участников - подробности.

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