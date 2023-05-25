Банда с Синюшиной горы в Иркутске похищала и избивала людей, вымогая квартиры, машины и деньги

Пять лет назад в Иркутске «накрыли» опасную банду. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пять лет назад в Иркутске «накрыли» опасную банду, которая держала в страхе Свердловский район. 10 человек родом с Синюшиной горы похищали людей, вымогали деньги и незаконно продавали оружие. От рук банды пострадало восемь иркутян. В мае 2023 года преступная группировка услышала приговор. Каждый из ее членов получил наказание в зависимости от роли.

10 сибиряков родом с Синюшиной горы похищали людей. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Участники банды признаны виновными в совершении преступлений по фактам создания, участия в банде, причинения тяжкого вреда здоровью, похищения человека, вымогательства, незаконного хранения, изготовления и сбыта оружий, - рассказывают КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области.

Лидер банды получил 15,5 лет. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Объединил банду главарь, вокруг себя собрал шестерых знакомых. Каждый из них уже имел проблемы с законом. Какие именно, не уточняется. Но став одной группировкой, начали совершать более серьезные преступления: похищали людей, жестоко избивали, вымогая квартиры, машины и деньги. Далее к компании примкнули еще несколько человек, их стало 10.

Так, лидер банды получил 15,5 лет, а вот его подельники от 5 лет до 14 лет. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях строгого и особого режимов. Кроме одного участника банды, который получил 6 лет условно с испытательным сроком 4 года.

- Также с осужденных будет солидарно взыскан моральный вред в пользу четырех людей, заявивших гражданские иски. Стоит отметить, что сибиряки должны будут выплатить штрафы от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.

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