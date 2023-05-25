Шашлычный сезон вне закона: где можно жарить мясо на углях в Иркутске, чтобы не получить штраф

Разводить открытый огонь можно только в мангальных зонах. Фото: Иванова Диана.

Еще несколько деньков и, здравствуй, долгожданное лето. А вместе с ним к нам вернуться долгие прогулки, выходные на даче или на природе. А где выезда за город, там и шашлык! Одна загвоздка – противопожарный режим. Он действует в регионе с 29 апреля по 18 июня. Но далеко не факт, что с середины первого летнего месяца сезон шашлыков будет открыт, скорее всего, продлят до самой осени. Так было все прошлые годы. Почему? Ответ очевиден – пожары. От искры разгорается пламя, истина известная. А в сухую и ветреную погоду пикники опасны вдвойне.

Есть ли выход? И как пожарить мясо и не поплатиться за это рублем? Разбиралась КП-Иркутск.

Где нельзя жарить мясо

- Приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе при помощи барбекю и мангалов и прочих приспособлений запрещается в поселениях и городах, - за комментарием КП-Иркутск обратилась в ГУ МЧС по Иркутской области.

И дач, повторимся, это распоряжение затрагивает напрямую! Конструкция барбекю, если в ней даже предусмотрена крышка, не спасет. Нельзя!

Тоже самое касается парков и скверов. Прийти туда с маленьким мангалом и устроить пикник – идея провальная. Выезд в лес с этой целью тоже от штрафа не убережет. В общем, абсолютно нигде нельзя разводить костры. Хоть в постановлении особого противопожарного режима отдельно и не прописано, но сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области обращают внимание:

- Открытый огонь - во дворах, гаражах, балконах, подъездах и верандах – под запретом, - говорят в ведомстве.

Такие случаи, кстати, не редкость. Любители балконного шашлыка – не шутка. Они действительно существуют. И нередко попадают в сводки новостей, когда их пикник заканчивается крупным пожаром.

Где можно устроить пикник

А как обстоят дела с парками для отдыха, беседками и мангальными домиками? Если очень хочется шашлыков, можно ли жарить их там?

- Разводить открытый огонь можно только в мангальных зонах. Главное для них условие – приготовление должно проходить в зоне для барбекю и внутри специального помещения. Стоит отметить, оно должно представлять из себя огороженное здание с трубой и закрытым мангалом, - поясняют в МЧС.

Получается, если хочется сильно шашлыка, то нужно довериться общепиту. Ведь, запреты не касаются только таких заведений. Так, в Иркутске отдохнуть компанией друзей и насладиться мясом на огне можно в пикник-парке на заливе Якоби. Там аренда одной беседки обойдется в 800-1000 рублей за час. Также законно вам сделают шашлык в спорт-парке «Поляна». Стоимость – от 800 рублей в час. Можно посетить и гриль-парк на Набережной. Час отдыха обойдется в 1000 рублей час. А в гриль-парке «Гринпарк» аренда домика составляет от 1,1 тысячи рублей.

- В беседках в парках, садах, базах отдыха, как правило, принимаются меры противопожарной безопасности, есть огнетушитель, ящик с песком, - объясняют в МЧС. - Но при особом противопожарном режиме приготовление пищи запрещено и там. Если же человек пришел со своими продуктами и стал жарить шашлыки, то это считается самовольным разведением огня и нарушением противопожарной безопасности, ответственность за это несет гражданин.

Что будет, если нарушить запрет

За нарушение правил обычный гражданин либо получит предупреждение, либо административный штраф. Так, житель Иркутска должен будет раскошелиться на 5-15 тысяч рублей. Должностное лицо накажут серьезнее – на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. Предприниматели без образования юридического лица - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей. А юрлица от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.

Но есть и оговорки: если из-за пожара пострадает чужое имущество, то виновник не отделается простым штрафом, а попадет под статью 168 УК РФ. Максимальное наказание - лишение свободы на один год.

Но приготовить шашлык даже с такими ограничениями можно и абсолютно законно. Выход - жарить на электрогриле или на сковороде дома. Это точно не считается источником открытого огня.

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