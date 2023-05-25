«Истощены настолько, что не могут встать»: в питомнике «К-9» спасают жеребят, едва не умерших от голода

Обездвиженных животных заметили жители Хомутово. Фото: питомник К-9

«Животные лежат, настолько они истощены и обезвожены», - рассказывают в соцсетях сотрудники питомника «К-9» о новых подопечных. На видео – двое жеребят. У каждого из них сквозь шерсть четко проглядываются ребра. По словам спасителей, сообщение о нуждающихся в помощи лошадях поступило им их села Хомутово Иркутского района. Скорее всего, кто-то долгое время держал их взаперти без корма и должного ухода.

- Мы немедленно выехали за животными, где нашли их в таком ужасном состоянии и привезли в Иркутск, - говорит специалист питомника. - Разместим их в нашей конюшне. Кто может в откорме, сено и морковка приветствуются.

Сейчас жеребята находятся в Иркутске. Фото: Питомник собак К-9

Чтобы завести жеребят в стойло, их приходилось поднимать шести мужчинам, так как те едва держались на ногах. У одного из них на шее обнаружили глубокую рану, предположительно, оставшуюся после нападения бродячих собак.

Иркутян просят помочь с кормом для новых подопечных. Фото: Питомник собак К-9

- Обращаемся к службе ветеринарии, где стоят на учете данные лошади: просим установить владельцев и привлечь к ответственности! – заключают в «К-9».

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