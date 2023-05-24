«Страшно, когда по очереди сваливаются с температурой…»: Мать десятерых детей из Бурятии получила госнаграду из рук Владимира Путина

Людмила с супругом воспитывает десятерых детей: пять сыновей и пять дочерей. Фото: из личного архива героини публикации

На днях в Москве в одном из залов Кремля прошла торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Владимир Путин вручил первым семи россиянкам почетное звание «Матери-героини». Среди них – жительница Закаменского района Бурятии Людмила Бадмаева. Она – мать десятерых детей.

Историю супругов Бадмаевых, КП-Иркутск уже рассказывала. Алексей и Людмила – из села Михайловка. Оба родились и выросли здесь. Но познакомились, когда работали вместе на зернотоке. Общались, дружили, помогали друг другу. Вскоре поняли – это любовь! Поженилась пара, когда Алексею было 22 года, а Людмиле 19. Через два года на свет появился их первенец – сын Степан. С тех пор появление каждого ребенка только укрепляло их союз.

- И я и мой супруг воспитывались в многодетных семьях, - рассказывала Людмила Бадмаева. – У моих родителей восемь детей. Муж рос с тремя сестрами и братом. Поэтому мы всегда знали, что у нас будет много ребятишек!

Новость о том, что именно Людмилу представят к высокой награде, она узнала по телефону. Фото: из личного архива героини публикации

Супруги воспитывают десятерых детей: пять сыновей и пять дочерей. Самому старшему, Степану, уже 20 лет. Младшей Лизе почти два года. Каждый из них – желанный и любимый. Все ребята ходят на учебу: кто в школу, кто уже в колледж. Свободное время уделяют любимым увлечениям. Девочки занимаются рукоделием и рисованием, мальчики посвящают себя спорту и танцам.

Глава семьи – ветеран боевых действий в Чечне, участвовал в СВО на Украине. Людмила – домохозяйка, все свое время посвящает воспитанию детей, бытовым хлопотам, работе в огороде. Летом и осенью родители вместе с детьми ходят в лес за ягодами и грибами, любят рыбачить.

- Быть родителями – это счастье! Дети учат нас радоваться мелочам, быть более искренними, добрыми. В кругу своей семьи я забываю о каких-то проблемах, - признается Людмила. – Конечно, живем не без трудностей. Сложно, когда дети болеют и по очереди сваливаются с температурой. И каждому нужно внимание, забота! Но в целом справляемся!

Новость о том, что именно Людмилу представят к высокой награде, она узнала по телефону. С женщиной связались представители администрации президента в конце прошлого года. Сибирячка признается, что была приятно удивлена такому решению. На прошлой неделе сибирячка отправилась в Москву. За тем, как их мама получает награду из рук президента, семья Людмилы наблюдала с экрана телевизора.

За тем, как их мама получает награду из рук президента, семья Людмилы наблюдала с экрана телевизора. Фото: из личного архива героини публикации

- Это было очень волнующе, - признается Людмила. – Но потом, когда я вошла в Кремль, эти эмоции поутихли. Все оказалось не так страшно, как предполагала. Я была восхищена происходящим! Я благодарна родным и близким, которые поддерживали меня! Муж, Алексей, все время был на связи. Спасибо главе Бурятии Алексею Цыденову, администрации Закаменского района и министерству соцзащиты Бурятии и Владимиру Путину, конечно же!

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