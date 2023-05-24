«Разыграли спектакль в несколько действий»: при помощи одной картинки мошенники выудили у жительницы Бурятии 3 млн рублей

Мошенники даже отправили через мессенджер липовое удостоверение сотрудника банка. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

53-летняя сибирячка из Кабанского района Бурятии перевела интернет-мошенникам 3 миллиона рублей. Правда, ради этого аферистам пришлось изрядно попотеть и разыграть перед жертвой настоящий спектакль.

Итак, в конце апреля женщине через мессенджер позвонила незнакомка, представилась сотрудницей единого портала «Госуслуги». Сообщила, что мошенники взломали вход в ее личный кабинет и уже сделали «некоторые запросы»... Какие? Женщина поспешила проверить информацию. Попыталась зайти в личный кабинет, но не смогла. Так на аватарке вместо фото высветился официальный логотип «Госуслуг» пострадавшая даже не усомнилась в том, что ей звонят действительно сотрудники этой организации. Даже не подумала, что это просто картинка, которую может каждый скачать в интернете и использовать. Кстати, также аферисты действуют и с логотипами банком, ставят на аватарку в мессенджере, сбивая с толку доверчивых сибиряков.

Через время на связь с жертвой вышла вторая актриса, еще одна участница преступной схемы, «работница «Центробанка». Она заявила: если хотите сохранить деньги, которые находятся на счетах от мошенников, необходимо связаться с «юридическим отделом банка». Для правдоподобности мошенница сообщила женщине сумму, лежащую на счете. Это окончательно убедило женщину в правдивости информации. Далее она строго следовала инструкциям. Тем более, что незнакомка даже отправила через мессенджер удостоверение сотрудника банка. Конечно, как окажется позже, липовое…

- Дальше собеседница сообщила, что к личному кабинету подключен дополнительный номер, который владелице был неизвестен, и что с этого номера на имя женщины поданы заявки на кредиты в различные банки, - рассказали в ГУ МВД Республики Бурятии.

Жертва аферы под руководством собеседницы установила мобильное приложение и перевела с накопительного счета на зарплатную карту около миллиона рублей. После этого оформила два кредита на 1,5 миллиона рублей и сняла с кредитной карты в банкомате еще около полумиллиона. Часть средств женщина перевела на счет, который ей указала мошенники, а часть – через банкомат на виртуальную карту. Так в несколько действий отдала мошенникам около трех миллионов рублей.

Как рассказали в ГУ МВД Бурятии, переговоры с женщиной велись несколько дней. Все это время звонившие убеждали жертву никому не рассказывать о происходящем. И та честно выполнила условие.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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