«Держите наш план в секрете»: мошенники 4 месяца обманывали женщину, оставив ее без квартиры и почти 3,5 млн рублей

Сибирячка ни разу не заподозрила обмана. Фото: Анастасия Осипова

В Бурятии 77-летняя женщина осознала, что стала жертвой мошенников, потеряв все сбережения и квартиру. В конце ноября прошлого года ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником Центробанка России. Он ошарашил пенсионерку, мол, аферисты оформили на ее имя два кредита на миллион рублей и списали с банковского счета еще 350 тысяч. Так как такая сумма у пожилой сибирячки действительно была, она поверила лжеспециалисту на слова. Затем на связь вышла еще одна участница мошеннической схемы, которая усыпила бдительность жительницы Улан-Удэ и уверила – ее накопления хранятся на безопасном счете.

- По легенде преступников, клиентке банка должны были отправить «меченые деньги». Чтобы уберечь их, она обналичила средства, после чего зачислила их на указанный обманщиками счет. Заполучив желаемое, те сообщили, что теперь займы аннулированы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятии.

Но жулики не собирались оставлять доверчивую сибирячку. В январе с ней в мессенджере связался «заместитель министра Главного управления департамента безопасности» и сказал, что неизвестные продали квартиру пожилой женщины. Якобы мошенников ищут, но для того, чтобы розыск шел быстрее хозяйке жилых «квадратов» необходимо оформить фиктивный договор купли-продажи. План «официальные лица» требовали держать в секрете от родственников, друзей и знакомых. Уланудэнка и в этот раз ничего не заподозрила.

- Под руководством «доброжелателей» она продала собственность за 3,1 млн рублей, - продолжают рассказывать в полиции. - По указанию все того же участливого «сотрудника Центробанка» женщина обналичила деньги, а затем перевела их двумя частями по указанным реквизитам.

Только спустя почти месяц пенсионерка осознала, что жилья и денег лишилась по-настоящему, после чего обратилась к правоохранителям. Заведено уголовное дело.

- Оперативниками регионального Управления уголовного розыска в настоящий момент установлены владельцы счетов в Санкт-Петербурге и Москве, которым пенсионерка перечисляла деньги. Последние направили средства на свои счета криптовалютной биржи, - отмечают в МВД.

На суммы, которые переводила потерпевшая, по инициативе следствия наложили арест. Оперативники продолжают устанавливать детали произошедшего. Тем временем, сибиряков просят провести профилактические беседы с близкими старшего возраста и предупредить их о рисках. Не называйте незнакомым людям, кем бы они не представились, личные данные, коды из СМС и информацию о банковских счетах.

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