Вместо картошки – гречка, на замену котлетам – рыба на пару: мэр Саянска на спор сбросил 20 килограммов

Глава города в Иркутской области худеет с осени прошлого года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Уже много прочитал комментариев в телеграмм-каналах, что я «слово дал, слово забрал». Не переживайте, процесс идет! – обратился к подписчикам мэр Саянска Олег Боровский, известный на всю страну «отменой» коронавируса. В октябре прошлого года 195-килограммовый градоначальник поставил перед собой цель – сбросить 30 кило. Ранее он признавался КП-Иркутск, что к лишнему весу привело нарушение обмена веществ. А минувшей осенью напротив – килограммы сказались на здоровье.

- Видимо, на фоне переживаний или еще чего-то, стало сбоить сердце, и сахар стал зашкаливать за 20, - вспоминает Олег Валерьевич в соцсетях. - После этого госпитализировался в Иркутскую областную кардиологию, мотор перезапустили. С сахаром сложнее, около 15 лет я сидел на таблетках, по настоянию врачей, с ноября прошлого года уже перешел на инсулин.

Градоначальник попал в больницу с подозрением на инфаркт. Врачи сказали худеть. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После подозрения на инфаркт вердикт специалистов был строгим - нужно худеть. К тому же пациента продолжала мучать старая травма колена. Однако найти подходящий под свои размеры аппарат МРТ, чтобы проверить связки, ему так и не удалось. Чтобы не сорваться во время диеты чиновник поспорил с главой соседнего Черемхово Вадимом Семеновым, мол, уже летом 2023 года он будет весить 165 килограммов. Свидетелями обещания стали пользователи Интернета. Так, в жизни мэра Саянска на жареном, сладком и соленом был поставлен крест. Картошечку со свининой заменили отварная говядина, белая рыба на пару, замоченная в кефире гречка и домашние соки. И вот, спустя полгода Олег Боровский готов похвастаться успехами.

- Мой результат – минус почти 20 кг, - хвастается градоначальник. - До завершения спора 2,5 месяца, так что у меня есть еще время побороть оставшиеся 10 кг. Хотя врачи к идее моего похудения изначально отнеслись очень скептически, так как прием инсулина - это сразу плюс в весе. Со слов врачей, то, что я не только сохранил свой вес, но ещё и уменьшил его, это уже очень серьезная работа над собой. Буду стараться!

А вот и результаты: -20 кило за полгода. Фото: личный архив Олега боровского.

Также мэр поделился, что из-за серьезной травмы пятки, полученной во время поездки на Донбасс, он проходит лечение в Иркутской областной больнице.

- Всем хочу пожелать здоровья, берегите себя, всё буде хорошо, - заключает Олег Боровский. - Огромное спасибо саянцам и жителям других городов за слова поддержки. Мне пишут совершенно незнакомые люди, жители даже не Иркутской области. Слова поддержки очень ценны и очень дороги.

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