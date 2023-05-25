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Происшествия25 мая 2023 3:31

«Облил бензином и пустил искру»: появилось видео из магазина, где мужчина пытался заживо сжечь бывшую жену

Следком завел дело против иркутянина, который пытался заживо сжечь бывшую жену
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Следком завел дело против иркутянина, который пытался заживо сжечь бывшую жену

Следком завел дело против иркутянина, который пытался заживо сжечь бывшую жену

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске 37-летняя женщина попала в реанимацию с ожогами не менее 70% тела, став жертвой мести бывшего мужа. 24 мая мужчина явился на порог табачного павильона, где его экс-супруга работает продавцом. В руках у него была канистра с бензином. Он вылил горючее на сибирячку и...пустил искру. Женщина вспыхнула, в магазинчике начался пожар, досталось и самому душегубу. Вскоре на место приехали медики, спасатели и полицейские. Пострадавшую госпитализировали и оказали всю необходимую помощь. На запястьях «мстителя» защелкнулись наручники.

- Следственным отделом по Свердловскому району Иркутска возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство женщины, с особой жестокостью, общеопасным способом и умышленном повреждении чужого имущества, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе регионального Следкома.

В настоящее время подозреваемый также находится в больнице с ожогами около 25% поверхности кожи. Известно, что он уже был ранее судим. У его палаты дежурит наряд полиции.

Тем временем, следователи СК продолжают выяснять мотив преступления и все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе ведомства опубликовали видео с места случившегося.

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