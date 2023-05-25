«Облил бензином и пустил искру»: появилось видео из магазина, где мужчина пытался заживо сжечь бывшую жену

Следком завел дело против иркутянина, который пытался заживо сжечь бывшую жену Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске 37-летняя женщина попала в реанимацию с ожогами не менее 70% тела, став жертвой мести бывшего мужа. 24 мая мужчина явился на порог табачного павильона, где его экс-супруга работает продавцом. В руках у него была канистра с бензином. Он вылил горючее на сибирячку и...пустил искру. Женщина вспыхнула, в магазинчике начался пожар, досталось и самому душегубу. Вскоре на место приехали медики, спасатели и полицейские. Пострадавшую госпитализировали и оказали всю необходимую помощь. На запястьях «мстителя» защелкнулись наручники.

- Следственным отделом по Свердловскому району Иркутска возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство женщины, с особой жестокостью, общеопасным способом и умышленном повреждении чужого имущества, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе регионального Следкома.

В настоящее время подозреваемый также находится в больнице с ожогами около 25% поверхности кожи. Известно, что он уже был ранее судим. У его палаты дежурит наряд полиции.

Тем временем, следователи СК продолжают выяснять мотив преступления и все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе ведомства опубликовали видео с места случившегося.

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