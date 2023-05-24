Пришел на работу к жене с канистрой: в Иркутске мужчина облил супругу бензином в торговом павильоне и поджег

Пришел на работу к жене с канистрой: в Иркутске мужчина облил себя и супругу бензином в торговом павильоне и поджег Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в торговом павильоне на улице Академической. Там загорелись нефтепродукты. Как? Откуда в табачном ларьке? Наверное, многие подумали про зажигалки, но не тут-то было… Как выяснилось, речь идет совсем не о стандартном пожаре…

- Все случилось в табачном павильоне. Неоднократно судимый 42-летний житель города Зима пришел на работу к своей жене. Однако он пронес с собой канистру с бензином, вылил содержимое, - говорят в МВД региона.

Сейчас оба супруга находятся в больнице, у них ожоги. Подробностей о том, в каком состоянии находятся, насколько серьезно пострадали, не сообщается.

Теперь проводится проверка, принимаются необходимые меры для дачи правовой оценки действиям виновного лица, то есть супруга. В больнице, к слову, выставлен наряд полиции, дежурные охраняют подозреваемого.

Напомним, что ранее в МЧС региона сообщали о том, что произошло кратковременное воспламенение нефтепродуктов, без последующего горения.