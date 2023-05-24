В Иркутске 24 мая 2023 года в табачном павильоне воспламенились нефтепродукты Фото: Елена МАРТЫНОВА

В среду, 24 мая, в Иркутске на улице Академической, 14а в павильоне по продаже табачных изделий загорелись нефтепродукты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Иркутской области в своих социальных сетях.

- В одном из павильонов по продаже табачных изделий произошло кратковременное воспламенение нефтепродуктов, без последующего горения, - рассказывают в ведомстве.

Как итог, ожоги получили два человека. Как рассказали КП-Иркутск в региональном МВД, по предварительным данным, пострадавшие - продавец и посетитель. На месте работают пожарные и полиция. Причина инцидента устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области проходит фронт неблагоприятных метеоявлений. Так, например, в соцсетях жители рассказывают о том, что сильным ветром в Слюдянке снесло крышу школы. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. Подробнее о том, что произошло, вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.