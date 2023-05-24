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НовостиОбщество24 мая 2023 8:06

В Слюдянке Иркутской области порывом ветра снесло крышу школы

Пострадавших нет
Елена СИНИЦА
В Слюдянке Иркутской области порывом ветра снесло крышу школы

В Слюдянке Иркутской области порывом ветра снесло крышу школы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области проходит фронт неблагоприятных метеоявлений. Так, например, в соцсетях жители рассказывают о том, что сильным ветром в Слюдянке снесло крышу школы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-В Слюдянке в результате происшествия пострадавших нет. Экстренные службы сейчас проверяют здание школы и другие социальные объекты, - комментируют в пресс-службе.

Жителям посоветовали быть более внимательными и осторожными, а при сильном ветре не покидать помещения.

Ранее сообщалось, что погода жителей и гостей нашего региона сегодня радовать не планирует. Грозы и заморозки до -6 ожидаются с 24 по 26 мая в Иркутской области. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, говорят синоптики. С более подробным прогнозом погоды вы можете ознакомиться в нашем материале по ссылке.