Грозы и заморозки до -6 ожидаются с 24 по 26 мая в Иркутской области

К дождям добавится сильный ветер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Непогода нынче в моде» - эта строчка из знаменитой песни как никогда подходит описанию весны в Иркутской области. И это, кстати, уже официальный факт – май нынче был одним из самых холодных за последние 40 лет. И он еще не закончился. Синоптики обещают, что с 24 по 26 число в регионе прогремят грозы, на районы обрушится сильный ветер, а по утрам и вовсе будут прихватывать заморозки до -6 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Обо всем по порядку. В среду, 24 мая сибиряков ждут кратковременные дожди, грозы, порывы ветра до 15-20 м/с. Об осадках 25-26 числа пока не сообщается, но совершенно точно с 24 по 26 мая в Приангарье метеорологи ждут заморозков от -1 до -6 градусов.

- В Иркутской области 24 мая температура воздуха днем составит +12…+17 градусов, при облачной погоде +5…+10, - говорят синоптики. – В Иркутске же в среду кратковременный дождь, ветер с порывами до 20 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +14…+16 градусов.

Также специалисты напоминают, что 24-25 мая в лесах региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

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