На страже закона: 31 мая отмечается День российской адвокатуры

Олег СМИРНОВ, президент Адвокатской палаты Иркутской области, член Совета Федеральной палаты адвокатов РФ. Фото предоставлено Адвокатской палатой Иркутской области

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» был принят 31 мая 2002 года. В апреле 2005-го на II Всероссийском съезде адвокатов принята резолюция, согласно которой в ознаменование даты принятия закона учрежден праздник - День российской адвокатуры.

Именно этот день стал пока неофициальным профессиональным праздником для всех тех, кто стоит на страже закона и прав граждан. Руководители и ветераны иркутской адвокатуры рассказали о профессии и поздравили коллег.

Олег СМИРНОВ, президент Адвокатской палаты Иркутской области, член Совета Федеральной палаты адвокатов РФ:

- Дорогие коллеги, друзья! Позвольте мне поздравить всех нас с замечательным профессиональным праздником, Днем российской адвокатуры.

Адвокат - это защитник, так написано в законе. Поэтому мы с вами являемся представителями самой благородной и почетной из юридических профессий. Суть нашей работы заключается в оказании помощи ближнему, помощи и защиты, которой, кроме нас, никто оказать не может.

В нашем регионе добросовестно работает более тысячи адвокатов, людей умных и ответственных, чей профессионализм известен по всей России. Наши коллеги ежегодно проводят тысячи дел в судах и органах следствия, участвуют в государственной системе бесплатной юридической помощи и помощи по назначению.

Наша Адвокатская палата, кроме, собственно, профессиональной деятельности, активно проводит и обучающие мероприятия, организует участие в спортивной и общественной жизни корпорации. Отрадно заметить, что на прошедшей в 2022 году Спартакиаде адвокатских палат Сибирского федерального округа команда иркутских адвокатов заняла первое место.

Особые слова поздравления и благодарности нашим ветеранам. В Иркутской области работают 82 адвоката, чей возраст превышает 65 лет. Это золотой фонд нашей профессии, благодаря именно этим людям существует преемственность профессиональных и нравственных традиций, без которых существование адвокатуры невозможно.

Так уж получилось, что мы живем и работаем в очень непростое время, время испытаний для всей нашей страны, общества и адвокатуры как его части. Но у нас есть те качества, которые помогут с достоинством пройти любые испытания: наш профессионализм, знание закона и умение его применять, взаимная поддержка и уважение.

Желаю всем адвокатам Иркутской области здоровья, профессиональных успехов, удачи во всех благих начинаниях!

Георгий СЕРЕДА, первый вице-президент адвокатской палаты Иркутской области. Фото предоставлено Адвокатской палатой Иркутской области

Георгий СЕРЕДА, первый вице-президент адвокатской палаты Иркутской области:

- Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем российской адвокатуры!

Именно с принятия Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» началась новейшая история российской адвокатуры, были созданы Федеральная адвокатская палата и адвокатские палаты субъектов Российской Федерации.

Профессия адвоката отличается от многих других тем, что результативность работы и достижение поставленной цели зависят исключительно от его профессионализма, умения ориентироваться в сложных ситуациях, от грамотного использования способов защиты прав и интересов, от досконального знания нормативных правовых актов, понимания современных направлений судебной практики.

Статус адвоката обязывает на постоянной основе повышать свою квалификацию, следить за изменениями законодательства, использовать в своей работе современные приемы и способы оказания юридической помощи, помнить, что именно при участии адвоката принимаются справедливые решения, которые в полной мере соответствуют цели защиты прав, свобод и интересов доверителей.

Желаю вам профессионального роста, постоянного совершенствования юридических знаний и практических навыков, настойчивости в достижении поставленной перед собой цели, толерантности к происходящим в обществе процессам, уверенности в своих силах, успеха и удачи!

Виталий БЕЛОВ, вице-президент Адвокатской палаты Иркутской области, председатель Президиума ИОКА. Фото предоставлено Адвокатской палатой Иркутской области

Виталий БЕЛОВ, вице-президент Адвокатской палаты Иркутской области, председатель Президиума ИОКА:

- Уважаемые адвокаты! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем адвокатуры!

Адвокат - это не только знание законов и умение защищать права граждан, но и высокая моральная ответственность перед обществом. Вы помогаете людям защитить свои интересы, зачастую на безвозмездной основе гражданам Иркутской области и вынужденным переселенцам из новых регионов Российской Федерации, обеспечиваете справедливость и правопорядок в нашей стране.

Отдельно поздравляю ветеранов Иркутской адвокатуры! Ваш многолетний опыт и профессиональные знания помогли многим людям получить справедливое решение по их делам. Вы оставили свой след в истории адвокатуры и стали примером для молодых адвокатов.

Поздравляем и наших коллег, которые в настоящее время исполняют свой долг в ходе специальной военной операции!

Дорогие коллеги, позвольте пожелать вам профессиональных успехов и удовлетворения от работы, интересных многогранных дел, серьезных и платежеспособных клиентов, доброжелательного отношения со стороны судей, прокуроров, следователей и дознавателей, взаимопонимания и благоприятного климата в адвокатских образованиях, здоровья и благополучия вам, членам ваших семей, друзьям и близким!

Мирного неба над головой!

Юрий МАШКИН, кавалер ордена «Знак почета», заслуженный юрист РФ, почетный адвокат Иркутской области. Фото предоставлено Адвокатской палатой Иркутской области

Юрий МАШКИН, кавалер ордена «Знак почета», заслуженный юрист РФ, почетный адвокат Иркутской области:

- Двадцать лет назад была создана Палата адвокатов Иркутской области. Основу, или стержень, составляла наша коллегия - Иркутская областная коллегия адвокатов, самая многочисленная по составу и самая опытная по времени основания. В образовании Палаты приняли активное участие и другие адвокатские образования нашего региона.

На учредительном собрании адвокатов области были избраны руководящие органы Палаты и ее первый президент - Георгий Середа.

Первый Совет Палаты стал работоспособным, организованным и ответственным органом. Процесс реорганизации адвокатуры страны был новым веянием, нормативная база организационно-правовой основы деятельности новых адвокатских структур постоянно расширялась. Руководство Палаты должно было идти в ногу со временем, а где-то и опережать его.

Довольно за короткое время Палата приобрела служебные помещения, организовала процесс повышения квалификации адвокатов, наладила издание своего журнала, сформировала новый грамотный и квалифицированный порядок приема в адвокатуру.

Федеральная Палата адвокатов России высоко оценивает работу наших адвокатов и руководства Иркутской Палаты. Благодарности приходят от граждан, предприятий, учреждений и властных структур.

Я искренне рад поздравить руководство нашей Палаты и всех без исключения адвокатов Иркутской области с юбилеем, пожелать успехов в нелегкой адвокатской работе, крепкого здоровья, сибирской доброты и адвокатского долголетия.

Сергей СТАРОСТЕНКО, вице-президент Адвокатской палаты Иркутской области. Фото предоставлено Адвокатской палатой Иркутской области

Сергей СТАРОСТЕНКО, вице-президент Адвокатской палаты Иркутской области:

- Уважаемые коллеги, друзья! Наш календарь изобилует традиционными и профессиональными праздниками. Но День российской адвокатуры, не являясь официальным профессиональным праздником, выделяется среди отмечаемых людьми с юридическим образованием. Институт адвокатуры не относится к институтам государственной власти и не входит в систему органов местного самоуправления, но при этом является одним из основных гарантов укрепления государственности как единственный закрепленный законом институт гражданского общества.

Корни этого института уходят глубоко в античность, когда человечество начало осознавать необходимость обеспечения равноправия при порицании обществом, потом государством поступков отдельных индивидов. Развитие привело к формированию профессионального сообщества адвокатов, не зависящему от государства. А оказание независимым сообществом на профессиональной основе квалифицированной юридической помощи исключительно важно для нашего общества, и важность как инструмент достижения справедливости сложно переоценить.

В преддверии праздника примите слова глубокой благодарности за преданность избранному делу, принципиальность, ответственность, требовательность к себе, верность идеалам правды и справедливости, целеустремленность и настойчивость, с которыми вы отстаиваете конституционные права и свободы граждан, за понимание важности поддержания авторитета адвокатуры.

Испытывая гордость причастности к профессиональной корпорации, желаю вам непререкаемых аргументов, незыблемых правовых позиций, доблестных судебных викторий, а вашим близким здоровья и благополучия!

Надежда МОРОЗОВА, председатель квалификационной комиссии Адвокатской палаты Иркутской области. Фото предоставлено Адвокатской палатой Иркутской области

Надежда МОРОЗОВА, председатель квалификационной комиссии Адвокатской палаты Иркутской области:

- Дорогие коллеги, бесценные профессионалы и непревзойденные специалисты! В последний день весны с уважением поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем российской адвокатуры!

Адвокат - серьезная и кропотливая работа. Это скорее стиль жизни, чем обыкновенная профессия. Пусть работа приносит только удовлетворение и положительные эмоции. Пусть дело, которое вы свершаете, всегда будет правым и справедливость закона торжествует. Будьте всегда мощной защитой для людей, которые на вас рассчитывают. Своим титаническим трудом и огромными знаниями вы помогаете отчаявшимся людям начать жизнь заново, поверить в справедливость, жить без тяжести на сердце, смотреть в будущее.

Позвольте искренне пожелать вам заслуженного, стабильного и уверенного успеха, благодарности клиентов и своевременной помощи коллег. Желаю постоянно двигаться прямо к поставленной цели и успеху. Желаю, чтобы все загаданное исполнялось. Желаю иметь неиссякаемый запас сил и огромного терпения, успехов в работе и безграничного счастья в семейной жизни.