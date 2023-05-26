«Думала царапина, а на ноге нет куска мяса»: бродячие собаки едва не разорвали 19-летнюю девушку

Николь Стрюкова из-за шока даже не почувствовала боли от укуса. Фото: личный архив героини публикации

- Мне даже вспоминать об этом страшно, - рассказывает 19-летняя Николь Стрюкова. – Все произошло так быстро, не успела осознать. Только, когда прошел шок, поняла - напавшие на улице собаки откусили кусок моей ноги.

Где повстречала Николь диких собак в Иркутске? В микрорайоне Радужный, когда шла сдавать анализы в больницу. В детстве девушка лишилась родителей, поэтому воспитанием занималась бабушка. Живут на ее скромную пенсию. Николь получила среднее специальное образование по юридической специальности. Но скоро собираются подавать документы на вышку. А летом сибирячка решила поехать летом работать поваром на вахту. Хоть какая-то копеечка. Для работы поваром нужна санитарная книжка, требуется медкомиссия, в том числе результаты анализов крови. Вот эта причина и побудила девушку выйти 12 мая из дома с утра пораньше.

- С собой взяла только пакет, в который сложила все направления. По сути, он был пустой. Шла в ближайшую поликлинику. Когда проходила мимо барака, там спала стая собак, - вспоминая, говорит Николь. - Я не боюсь их, хотя у нас частенько дикие животные агрессивно рычат и лают на прохожих. Как обычно, пыталась спокойно обойти, но вдруг вижу, как на меня летит черный пес. Все произошло в доли секунды. Он вцепился в ногу и пытался повалить на землю. Дальше подбежала еще одна собака. Я закричала! Начала отмахиваться этим пакетом с документами. Чудо, но сумела их спугнуть. На ногу сразу не посмотрела. Видимо, настолько сильный испытала шок, что даже боли не почувствовала.

Девушка продолжила путь в поликлинику. Но первое, что сделала там, обратилась за помощью к медсестре в регистратуре. Объяснила, что на нее напали собаки. Николь отвели в процедурный кабинет.

Так нога девушки выглядела после нападения пса. Фото: личный архив героини публикации

- Я поднимаю штанину, а куски мяса выпали прямо на кушетку… - с ужасом в голосе говорит девушка. – Вы представляете такое?! А то думала, что у меня обычная царапина. Медсестра, мягко говоря, тоже не ожидала такого увидеть. Сказала, что может только обработать рану и нужно немедленно ехать в травмпункт. Вызвали скорую, которая увезла в травмпункт на улице Джамбула. Но там дали справку, что я к ним обращалась, и направили в другую больницу.

Девушка поехала домой за паспортом и полисом. Оттуда Николь снова вызвала скорую, ее увезли в больницу на улице Байкальской. Там-то девушке и зашили укусы, правда, не все. Раны от клыков не стали трогать, ведь туда могла попасть зараза. И если их зашить, то мог начаться некроз – отмирание тканей. А это нередко приводит даже к ампутации…

Девушка вынуждена ходить на перевязки ежедневно. Фото: личный архив героини публикации

- Сейчас каждый день хожу на перевязки, - говорит сибирячка. - Раньше ставили уколы, чтобы могла самостоятельно передвигаться. Раны уже немного затягиваются. Скоро швы снимут.

Николь решила придать ситуации огласку, поэтому написала несколько писем в администрацию Иркутска и прокуратуру. Кроме этого, подала заявление в полицию.

Иркутянка обратилась в прокуратуру и полицию. Фото: личный архив героини публикации

- Все это делаю не ради себя, - говорит Николь. - Мне просто страшно за детей, мамочек с колясками и пенсионеров, которые живут в нашем районе и тоже могут стать жертвой бездомных собак.

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