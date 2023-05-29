«Ему оставалось жить сутки»: собака привела хозяев к истощенному медвежонку во время прогулки в лесу

Назвали медвежонка Тень. Фото: Иркутская зоогалерея.

Традиционно зоологи Иркутского зоосада в начале мая выезжают в лес, чтобы провести «ревизию» перелетных птиц. Так, первая вылазка 8 мая закончилась для работников «усыновлением»…

- Наша собака по кличке Эльза гуляла-гуляла и «нагуляла» детеныша, - рассказывает директор зоогалереи в Иркутске Людмила Ивушкина. - Одна из первых майских поездок в лес поселка Малое Голоустное закончилась совсем не так, как планировали. Наша собака-нянька нашла новую головную боль, которую никак не смогли бросить в лесу. Ни бельчонка или зайчонка, и даже ни лисенка... Эльза умудрилась найти нам еще одного медвежонка!

Собака-нянька нашла новую головную боль зоологам. Фото: Иркутская зоогалерея.

К слову, детеныш оказался самкой. Сотрудники зоогалереи предполагают, что маму-медведицу убили охотники. Косолапая малышка скиталась по лесу около недели. Ее состояние было настолько критическим, что жить оставалось от силы – сутки. Были проблемы с пищеводом. Также ее сильно искусали клещи. В возрасте трех месяцев медвежонок должен весить около 15 килограммов, но подопечная иркутских зоологов еле-еле набрала 3,5 кило.

Сотрудники зоогалереи предполагают, что маму медвежонка убили охотники. Фото: Иркутская зоогалерея.

- Да, по закону в такой ситуации нельзя забирать дикое животное. Ведь это естественный отбор. Но, когда ты находишься на границе охотугодий, а охота на медведя разрешена, как оказалось, до 10 июня, то здесь отбор уже явно не совсем естественный получается.

Сейчас жизни детеныша ничего не угрожает - чувствует себя хорошо и набирает вес.

- Назвали медвежонка Тень. Это имя ей подходит, ведь она совсем, как невидимка, - поделилась Людмила Ивушкина. - Пока оформляем все необходимые документы, она живет в Доме Природы. Посетители могут даже посмотреть на малышку. Сейчас мы ищем ей место в другом зоопарке.

Собаку зовут Эльза. Фото: Иркутская зоогалерея.

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