«Из-за разлуки отказывался есть и играть»: Необычная история леопарда Мао, которого вырастили собаки

Сейчас леопард и собаки живут на Фортуне. Фото: Евгений Глазков.

- После смерти Лепы мы думали, что никогда больше не заведем леопарда, - рассказывает Людмила Ивушкина, директор зоогалереи в Иркутске. – Он умер в прошлом году, эту потерю весь коллектив тяжело переживал. Но вопреки всему обещаниям у нас появился малыш Мао! Так распорядилась судьба. Ему уже год. Мао все обожают, а особенно его братья - собаки породы сиба-ину Хонго и Такеши, с которыми он вырос. Людмила Ивушкина рассказала КП-Иркутск необычную историю Мао.

Скелеты в шкафу

Весной прошлого года зоопарк решил исполнить мечту – приобрести капскую бескоготную выдру. Пять лет назад в галерее уже жила такая особь, но ее отдали. Так, договорились с московским зоопарком на обмен: сибиряки столичным коллегам самку леопарда, а они нам - заветную выдру. Дело за малым – найти дикую кошку. И вот удача: в соседнем регионе, как раз родились детеныши леопарда. Девочку и решили забрать.

У Мао были большие проблемы со здоровьем. Фото: Иркутская зоогалерея.

- Малышка не должна была у нас загоститься. Предполагали, что останется всего на пару дней, - рассказывает Людмила. – Этого времени хватило бы на оформление документов для поездки и передачи, прививки. Но когда получили двухмесячного котенка и передали ветеринарам, открылся сюрприз. Оказывается это мальчик! И у малыша, как оказалось, были большие проблемы со здоровьем.

У леопарда не видит один глаз из-за сильного вывиха, который произошел либо при рождении, либо еще в утробе. Он словно смотрит вовнутрь. Исправить дефект никак нельзя, операции в таких случаях не делают. Кроме того, у леопарда имелись нарушения координация движения, скелет развивался неправильно.

Мао приехал в Иркутск совсем диким: шипел, показывал зубы, не давал потрогать себя. Фото: Иркутская зоогалерея.

- Малыш изучал мир, он любознательный, как и все дети, непоседливый. Хотелось смотреть по сторонам. Но из-за своих особенностей, сделать это ему было непросто. Поэтому голову мог повернуть только вбок, - дополняет Людмила. - Чтобы облегчить жизнь котенку, носили его на руках и пытались зафиксировать правильное положение головы. Не получалось!

Не надеялись, что выживет…

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Еще одна проблема вскрылась у Мао. И это стало настоящей угрозой для жизни котенка - паразиты, а именно глисты.

- Вы бы видели, как у него был раздут живот, - говорит директор зоогалереи. - Врач сразу сказала, что у него паразиты. Причем нескольких видов сразу! Мы начали аккуратно глистогонить. Боялись, что Мао этого не переживет, но он справился. В таком состоянии и не могло идти речи о транспортировке животного куда-либо. Ведь он бы ее просто не пережил. Да, и с коллегами из Москвы мы договаривались на самку.

У леопарда имелись нарушения координация движения. Фото: Иркутская зоогалерея.

А когда здоровье леопарда стабилизировалось, сотрудники зоопарка поняли, как сильно привязались к детенышу. Естественно, о передаче его уже речи не шло. Свой! Тогда и кличку придумали - Мао. Имя выбрали не просто так: от одиночества малыш постоянно громко и четко кричал М-а-о. Оставалось еще одно но:

Новая мама и братья

- Мао приехал к нам совсем диким: шипел, показывал зубы, не давал потрогать себя, - говорит Людмила. - Чтобы социализировать малыша, решили подсадить его к собаке сиба-ину по кличке Мира, которая ощенилась пару недель назад. Раньше она вынашивала чужих щенков, но других животных – никогда! Мы были так счастливы, когда Мира приняла Мао, как своего. Даже подпустила к груди и кормила. Но милее всего было наблюдать, как подружились щенки с Мао. Просто не разлей вода!

У леопарда не видит один глаз из-за сильного вывиха. Фото: Иркутская зоогалерея.

Но через пару недель пришло время отдавать щенков новым хозяевам, ведь они выводились на продажу. А Мао нужно было перевозить в отделение зоогалереи на Фортуну, так как именно там находился подходящий вольер. Но животные не смогли друг без друга. Леопард вообще отказался от еды и перестал двигаться. Тогда зоологи сняли с продажи двух щенков Хонго и Такеши. С ними Мао подружился.

Когда здоровье леопарда стабилизировалось, сотрудники зоопарка поняли, как сильно привязались к детенышу. Фото: Иркутская зоогалерея.

- Сейчас они втроем живут на Фортуне, - рассказывает Людмила Ивушкина. - Душа в душу! Правда, Хонго и Такеши в силу характера породы иногда могут подраться из-за куска мяса. Но между собой, а не с Мао. Расселять их не собираемся. Но если они вырастут и перестанут уживаться, конечно, сделаем все для их удобства и комфорта.

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