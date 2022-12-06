«Огромный клубок шерсти с семью лапами». Заросшего, словно монстра, пса спасли в питомнике К-9

Заросшего, словно монстра, пса спасли в питомнике К-9. Фото: Питомник собак К-9

- Огромный коричневый клубок посреди дороги! Что это, не поняла. Решила подойти поближе… - примерно так рассказывала о том, как нашла и спасла собаку-швабру, как уже окрестили бедное животное в соцсетях, жительница улицы Авиастроителей в Иркутске, кинологам питомника К-9.

- А когда подошла, обомлела, - продолжала женщина. – Некое существо… С семью лапами! Пес так зарос, что уши и хвост стали выглядеть, как конечности… На спине и вовсе образовался огромный шерстяной панцирь.

Животное даже не двигалось. От тяжести своих оков и голода. Пес был изможден и точно бы погиб, не попадись на пути иркутянки.

- Привезли к нам один большой колтун, - рассказывают в ветклинике питомника К-9. – Ни породу не опознать, ни возраст… Более двух часов сбривали шерсть! Ее было столько, что хватит еще на одну собаку. Само животное весом оказалось около 4 кг, а шерсти было гораздо. Наконец, когда стрижку закончили, увидели, кто перед нами.. Это дворняжка лет 10-15, от солидного возраста уже слепая и глухая… Наверное, поэтому ее хозяева и выбросили на улицу. Умирать… Да, пес явно домашний - ласковый, послушный, добрый. Видно, что жил в квартире. Но почему-то находился в плачевном состоянии. Запущенный и истощенный…

И это были еще не все «сюрпризы» для ветеринаров. У собаки обнаружили и серьезный перелом задней лапы. Такой, что требуется операция. Но из-за возраста и общего состояния ветеринары боятся ее делать. Наркоз бедолага может не пережить.

Так пожилой пес выглядит сегодня. Фото: Питомник собак К-9

Сейчас четвероногий пенсионер идет на поправку, учится заново ходить. Правда, из-за сильного стресса и состояния здоровья большую часть суток спит, набирается сил.

Столько шерсти осталось после стрижки Фото: Питомник собак К-9

- Мы надеемся, что найдется человек, который заберет песика в семью и подарит ему счастливую старость, - говорят в питомнике К-9. – Ищем ему новый дом.

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