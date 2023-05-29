«Скулила, забившись под забор»: полиция проводит расследование из-за избиения собаки на овощебазе в Хомутово

Прокуратура Иркутского района контролирует дело. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Недавно по пабликам в соцсетях разлетелось жесткое видео с камер наблюдения овощебазы в селе Хомутово Иркутского района. На кадрах видно, как мужчина заезжает на машине на территорию склада. На встречу к нему вышел охранник, который получил от водителя удар по лицу. Следом мужчина решает выместить гнев на домашней собаке, сидящей на цепи. Пес пытался укрыться, забившись под забор, но изверг продолжал закидывать животное дровами и избивать деревянной доской. Камеры записали и громкий визг питомца. Спустя несколько минут нападавший сел в иномарку и уехал.

Как оказалось позже, таким образом выясняли отношения родственники, которые не могут поделить имущество. Под горячую руку попала собака. Пользователи сети боялись, что животное погибло, однако четвероного все же удалось спасти.

- По факту жестокого обращения с собакой дознавателями возбуждено уголовное дело, - сообщают сотрудники ГУ МВД по Иркутской области.

Также предать ситуацию огласке решили зоозащитники, которые отправили видеообращение в Генеральную прокуратуру России. Они требуют привлечь виновного к ответственности. Дело об избиении собаки на контроль взяла прокуратура Иркутского района.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, мужчина, которого подозревают в жестоком обращении с животным, не только напал на охранника и избил собаку, но и повредил имущество своих родственников, а именно помял ворота и разбил несколько авто. Однако дебошир уже возместил нанесенный материальный ущерб. Стороны конфликта заявили, что не имеют претензий друг к другу. Тем временем, собака находится под наблюдением ветеринаров госпиталя при питомнике «К-9».

- В рамках действующего законодательства сотрудники полиции, после заключения медиков о нанесенных телесных повреждениях, дадут правовую оценку действиям виновного лица, - добавляют в полиции.

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