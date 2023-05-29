«Выпил чуть-чуть»: пьяный 13-летний школьник решил покататься на машине отца и устроил серьезное ДТП

Взял машину у отца: в Нижнеудинске 13-летний пьяный подросток стал участником ДТП Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Нижнеудинске сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Об этом рассказывает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Вечером 28 мая 13-летний подросток был за рулем "Митсубиси Мантеро Спорт". Он не справился с управлением и влетел в легковой автомобиль, - говорят в ведомстве.

Известно, что подросток выехал на перекресток, где и столкнулся с иномаркой "Хонда Фит". После этого женщина, которая была за рулем "Хонды" пострадала.

Вчера вечером подросток, не справившись с управлением транспортного средства, врезался в легковушку. В результате происшествия пострадала женщина. Ее пришлось госпитализировать в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

В ходе разбирательства инспекторы установили, подросток был пьян. Как рассказал сам несовершеннолетний лихач, машину он взял у отца. Якобы тот разрешает сыну водить авто, несмотря на возраст. Что касается алкоголя, то школьник признался: перед тем, как сесть за руль, выпил две бутылки пива. Теперь его родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Также заведено дело о передаче управления автомобилем лицу без водительских прав. Понесет ли наказание любитель хмельной езды? Правоохранители, пока решают этот вопрос, однако не исключено, что после случившегося парня поставят на профилактический учет.

Ранее стало известно, что к этому делу подключилась прокуратура.