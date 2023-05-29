В Нижнеудинске 28 мая 2023 года 13-летний пьяный подросток устроил ДТП. Фото: прокуратура региона

В Иркутской области прокуратура контролирует проверку о происшествии с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетх.

-По имеющейся информации, 28 мая вечером на улице Кржижановского в Нижнеудинске пьяный 13-летний подросток был за рулем «Митсубиси Мантеро Спорт». В один момент он столкнулся с «Хонда Фит Ария», - говорят в прокуратуре.

Как итог, водитель автомашины «Хонда» получил телесные повреждения. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают причины произошедшего, оценивают тяжесть телесных повреждений.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и иного законодательства.

Ранее сообщалось, что в Госавтоинспекции поделились статистикой ДТП на дорогах Иркутска и Иркутского района за минувшую неделю. Так, с 22 по 28 мая 2023 года сотрудниками ДПС было зарегистрировано 23 аварии.