1 человек погиб, 40 пострадали в ДТП на дорогах Иркутска и района за неделю Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Госавтоинспекции поделились статистикой ДТП на дорогах Иркутска и Иркутского района за минувшую неделю. Так, с 22 по 28 мая 2023 года сотрудниками ДПС было зарегистрировано 23 аварии. В результате пострадали 35 взрослых и 5 детей, 1 человек погиб.

- Всего было зафиксировано: 16 столкновений транспортных средств, 3 наезда на пешеходов, 1 падение пассажира, 1 наезд на препятствие, 2 съезда с дороги, - пояснили в ведомстве.

Полиция Иркутска настоятельно просит водителей соблюдать скоростной режим и правила проезда перекрестков и пешеходных переходов. Пешеходам также стоит быть внимательным к правилам и переходить проезжую часть только в разрешенных местах, убедившись, что его заметили другие участники дорожного движения.

Напомним, 9-летний мальчик из Иркутской области попал в больницу после игр с друзьями в старой «заброшке». По предварительным данным, на школьника рухнула часть кирпичной стены. Инцидент произошел в селе Тарнополь Балаганского района. Прокуратура проводит проверку.